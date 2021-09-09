В Англии осудили мужчину за расистские сообщения футболистам в соцсетях

Мужчина получил условный срок за оскорбления футболистов в социальных сетях.

Английский футбольный фанат Скотт МакКласки осужден из-за расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов сборной Англии, сообщает The Guardian.

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Болельщик был осужден на 14 дней с условным сроком за оскорбления чернокожих футболистов.

Кроме этого, футбольного фаната будет контролировать полиция с помощью электронного браслета по выходным дням на протяжении 40 недель. Еще МакКласки возместит моральный ущерб одному из футболистов символической суммой в 100 фунтов.

Инцидент случился еще во время финала чемпионата Европы по футболу между Англией и Италией, когда разъяренный болельщик, не подбирая слов, раскритиковал в Facebook троих чернокожих игроков сборной Англии Маркуса Рэшфорда, Букайо Саку и Джейдона Санчо за то, что они не реализовали свои удары в серии пенальти и Италия в итоге стала чемпионом Европы.

Болельщик оскорблял футболистов на расовой почве и призывал ассоциацию футбола Англии немедленно убрать футболистов из заявки. Позже свой эмоциональный пост болельщик удалил, однако один из друзей на Facebook уже успел пожаловаться в полицию на публикацию своего знакомого.

Фанат признал свою вину, но жалеет лишь о том, что отправил эту публикацию в сеть. Также британец объяснился тем, что находился под действием курительной смеси и пост был шуточным, но полиция не поняла его иронию.

Напомним, что сборная Италии стала чемпионом Европы, победив Англию в серии пенальти благодаря трем незабитым пенальти Санчо, Рэфшорда и Санчо. После этого игроки стали жертвами преследований и угроз в социальных сетях.