В Англії засудили чоловіка за расистські повідомлення футболістам у соцмережах

Чоловік отримав умовний термін за образи футболістів у соціальних мережах.

Англійський футбольний фанат Скотт МакКласкі засуджений через расистські коментарі в соціальних мережах на адресу футболістів збірної Англії, повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вболівальник був засуджений на 14 днів з умовним терміном за образи чорношкірих футболістів.

Крім цього, футбольного фаната контролюватиме поліція за допомогою електронного браслета у вихідні дні протягом 40 тижнів. Ще МакКласкі відшкодує моральні збитки одного з футболістів символічною сумою в 100 фунтів.

Інцидент трапився ще під час фіналу чемпіонату Європи з футболу між Англією та Італією, коли розлючений уболівальник, що не підбираючи слів, розкритикував у Facebook трьох чорношкірих гравців збірної Англії Маркуса Решфорда, Букайо Саку і Джейдона Санчо за те, що вони не реалізували свої удари в серії пенальті і Італія в результаті стала чемпіоном Європи.

Вболівальник ображав футболістів на расовому ґрунті і закликав асоціацію футболу Англії негайно прибрати футболістів із заявки. Пізніше свій емоційний пост уболівальник видалив, проте один із друзів на Facebook вже встиг поскаржитися в поліцію на публікацію свого знайомого.

Фанат визнав свою провину, але шкодує лише про те, що відправив цю публікацію в мережу. Також британець пояснив це тим, що перебував під дією курильної суміші і пост був жартівливим, але поліція не зрозуміла його іронію.

Нагадаємо, що збірна Італії стала чемпіоном Європи, перемігши Англію в серії пенальті завдяки трьом незабитим пенальті Саку, Рефшорда і Санчо. Після цього гравці стали жертвами переслідувань і погроз у соціальних мережах.