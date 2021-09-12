Камбэк не помог: "Донбасс" не сумел победить "Рунгстед" в гостях (видео)

Команда Павла Микульчика проигрывала 1:3 и сумела сравнять счет, но этого оказалось недостаточно для первой выездной победы в Лиге чемпионов

Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" сыграл четвертый матч в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов. Соперником команды Павла Микульчика был датский "Рунгстед".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Первый матч между этими командами в Киеве завершился победой датчан в серии буллитов. В отчетной встрече хозяева долго не думали и вышли вперед уже на 56-й секунде — Бьеррум пробил Макарова с передачи Розенталя. Во втором периоде "Рунгстед" нарастил преимущество до двух шайб. "Донбасс" оказался в большинстве и воспользовался численным преимуществом: это Павел Медведев с передачи Виталия Ляльки сократил отставание украинского клуба.

Самым результативным получился третий период: "Рунгстед" уверенно реализовал большинство, благодаря точному броску Дейли. А дальше "Донбасс" проявил характер: команде удалось ликвидировать отставание в две шайбы и перевести игру в овертайм. Сначала Александр Пересунько завершил комбинацию с участием Морозова и Соколовского, а затем Жульдиков с передачи Сигарева перевел игру в дополнительное время.

А вот в овертайме "Донбассу" уже не повезло: Густафссон забил четвертую шайбу в ворота украинского клуба и принес победу своей команде.

Следующий матч "Донбасс" проведет в Киеве 6 октября. Соперником чемпиона Украины будет австрийский "Клагенфурт".

[ + – ] Рунгстед - Донбасс: обзор матча

Лига чемпионов. Группа G. 4 тур:

"Рунгстед" (Херсхольм, Дания) – "Донбасс" (Донецк, Украина) 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Бьеррум (Розенталь, Меллер) – 00:56, 2:0 – Писон (Андрессон, Йенсен – бол.) – 29:17, 2:1 – Медведев (Лялька – бол.) – 33:10, 3:1 – Дейли (Розенталь, Густафссон – бол.) – 41:06, 3:2 – Пересунько (Соколовский, Морозов) – 44:09, 3:3 – Жульдиков (Сигарев) – 46:13, 4:3 – Густафссон – 60:29

"Рунгстед": Грубак (Ларсен), Бергхольт-Дейли, Бьеррум-Густафссон-Розенталь, Йенсен-Рондбьерг, Писон-Ольссон-Андрессон, Меллер-Гаммелгаард, Мадсен-Грин-Хансен, Бак, Соренсен

"Донбасс": Макаров (Ворис – 33:10), Ногачев-Желдаков, Лялька-Туркин-Медведев, Смерек-Жульдиков, Шишлянников-Бирюков-Сигарев, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Стефанович-Буценко-Коренчук, Андрейкив, Пересунько-Захаров-Морозов