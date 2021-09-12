Камбек не допоміг: "Донбас" не зміг перемогти "Рунгстед" в гостях (відео)

Команда Павла Мікульчика програвала 1:3 і зуміла зрівняти рахунок, але цього виявилося недостатньо для першої виїзної перемоги в Лізі чемпіонів

Чемпіон України з хокею "Донбас" зіграв четвертий матч в груповому етапі хокейної Ліги чемпіонів. Суперником команди Павла Мікульчик був данський "Рунгстед".

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Перший матч між цими командами в Києві завершився перемогою данців в серії буллітів. У звітній зустрічі господарі довго не думали і вийшли вперед вже на 56-й секунді — Бьеррума пробив Макарова з передачі Розенталя. У другому періоді "Рунгстед" наростив перевагу до двох шайб. "Донбас" виявився в більшості і скористався чисельною перевагою: це Павло Медведєв з передачі Віталія Ляльки скоротив відставання українського клубу.

Найрезультативнішим вийшов третій період: "Рунгстед" впевнено реалізував більшість, завдяки точному кидку Дейлі. А далі "Донбас" проявив характер: команді вдалося ліквідувати відставання в дві шайби і перевести гру в овертайм. Спочатку Олександр Пересунько завершив комбінацію за участю Морозова і Соколовського, а потім Жульдіков з передачі Сигарева перевів гру в додатковий час.

А ось в овертаймі "Донбасу" вже не пощастило: Густафссон забив четверту шайбу в ворота українського клубу і приніс перемогу своїй команді.

Наступний матч "Донбас" проведе в Києві 6 жовтня. Суперником чемпіона України буде австрійський "Клагенфурт".

[ + – ] Рунгстед — Донбас: огляд матчу

Ліга чемпіонів. Група G. 4 тур:

"Рунгстед" (Херсхольм, Данія) — "Донбас" (Донецьк, Україна) 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 — Бьеррума (Розенталь, Меллер) — 00:56, 2:0 — Пісон (Андрессон, Йенсен — бол.) — 29:17, 2:1 — Медведєв (Лялька — бол.) — 33:10, 3:1 — Дейлі (Розенталь, Густафссон — бол.) — 41:06, 3:2 — Пересунько (Соколовський, Морозов) — 44:09, 3:3 — Жульдіков (Сигарев) — 46:13, 4:3 — Густафссон — 60:29

"Рунгстед": Грубак (Ларсен), Бергхольт-Дейлі, Бьеррума-Густафссон-Розенталь, Йенсен-Рондбьерг, Пісон-Ольссон-Андрессон, Меллер-Гаммелгаард, Мадсен-Грін-Хансен, Бак, Соренсен

"Донбас": Макаров (Воріс — 33:10), Ногачев-Желдак, Лялька-Туркін-Медведєв, Смерек-Жульдіков, Шишлянніков-Бірюков-Сигарев, Пангелов-Юлдашев-Соколовський, Стефанович-Буценко-Коренчук, Андрейків, Пересунько-Захаров -Морозов