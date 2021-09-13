"Хочу уехать": лидер сборной Украины со скандалом покинул команду перед матчем

Тренер сборной Украины рассказал, почему Руслан Малиновский уехал из расположения сборной.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отпустил Руслана Малиновского из сборной, потому что он не хотел играть за команду в товарищеском матче против Чехии.

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"Я и планировал в матче с Чехией использовать ротацию. У меня отпросились футболисты из "Шахтера". Я решил для баланса отпустить еще и игроков "Динамо", чтобы не было недопониманий. Я увидел, что футболисты не очень хотят играть с Чехией.

Малиновский сказал, что хочет уехать, ничего не объясняя. Мы купили Малиновскому билет. Если человек хочет уехать – то пусть уезжает. Между нами не испортились отношения, никаких ссор не происходило.

Мы имели разговор после матча с Казахстаном. Я хотел опробовать новую тактическую схему. Малиновский сказал, что интересы команды важнее. Я предложил его снова выпустить на замену, он обиделся – спрашивал, почему не играет с Францией. Я сказал, что он может уехать, если хочет, и он уехал", – сказал Петраков в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

В итоге сборная Украины сыграла в товарищеском матче с Чехией вничью, используя ряд новичков и футболистов не основного состава. Сборная Украины имеет пять ничьих в отборе на чемпионате мира в Катар, но еще сохраняет шансы на выход из группы со второго места в плей-офф.

Как и в недавних матчах с Казахстаном, сборная Украины вновь не удержала победу, пропустив на самых последних минутах матча.

У сборной осталось три матча в отборе – два матча с Боснией и Герцеговиной и сборной Финляндии. Все эти соперники также претендуют на выход на чемпионат мира.