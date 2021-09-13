"Хочу поїхати": лідер збірної України зі скандалом покинув команду перед матчем

Тренер збірної України розповів, чому Руслан Маліновський виїхав із розташування збірної.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков відпустив Руслана Маліновського зі збірної, тому що він не хотів грати за команду в товариському матчі проти Чехії.

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"Я і планував у матчі з Чехією використовувати ротацію. У мене відпросилися футболісти із "Шахтаря". Я вирішив для балансу відпустити ще й гравців "Динамо", щоб не було непорозумінь. Я побачив, що футболісти не дуже хочуть грати з Чехією.

Маліновський сказав, що хоче виїхати, нічого не пояснюючи. Ми купили Маліновському квиток. Якщо людина хоче виїхати — то нехай їде. Між нами не зіпсувалися відносини, жодних сварок не було.

Ми мали розмову після матчу з Казахстаном. Я хотів випробувати нову тактичну схему. Маліновський сказав, що інтереси команди важливіші. Я запропонував його знову випустити на заміну, він образився — питав, чому не грає з Францією. Я сказав, що він може виїхати, якщо хоче, і він поїхав", — сказав Петраков в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

У підсумку збірна України зіграла в товариському матчі з Чехією внічию, використовуючи низку новачків і футболістів не основного складу. Збірна України має п'ять нічиїх у відборі на чемпіонаті світу в Катар, але ще зберігає шанси на вихід із групи з другого місця в плей-оф.

Як і в нещодавніх матчах із Казахстаном, збірна України знову не втримала перемогу, пропустивши на останніх хвилинах матчу.

У збірної залишилося три матчі у відборі — два матчі з Боснією і Герцеговиною та збірної Фінляндії. Усі ці суперники також претендують на вихід на чемпіонат світу.