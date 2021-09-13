"В 29 лет не умеет закрывать игроков": Петраков раскритиковал игрока за матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Украины остался недоволен правым защитником киевского "Динамо".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков устроил разбор Александру Караваеву за провальный матч отбора к чемпионату мира против сборной Казахстана (2:2).

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"С Караваевым я нормально поговорил. Я его успокоил. Я его попросил показать, как правильно держать игрока. Он показал. Я сказал, что это неправильно. Футболисты потихоньку все воспринимают. На пресс-конференции были эмоции. Такие ошибки у меня в Ю-17 не делали. Поэтому я разочаровался", – сказал Петраков в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Также главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от ближайших матчей отбора на чемпионат Европы против сборных Финляндии и Боснии и Герцеговины.

"Финляндия – дисциплинированная команда. Они играют одним составом. Не меняют схему, играют 5-3-2, нигде не разваливаются. В матче с Казахстаном мы на 90-й минуте шесть минут прибавили очень прилично, все игроки. В Казахстан лететь около шести часов, искусственное поле, три часа разницы во времени. Казахстан всех соперников ловит на этом поле. Пускай поймают финнов и боснийцев, это моя мечта. В Хельсинки ребята сделают все возможное", – добавил Петраков.

Напомним, что сборная Украины имеет 5 ничей в матчах отбора на чемпионат мира в Катаре и еще ни разу не побеждала. У сборной Украины осталось три матча, чтобы исправить положение – игра с Финляндией и две игры с Боснией и Герцеговиной. По итогам этих встреч определится, сможет ли квалифицироваться сборная на чемпионат мира.

Украине необходимо побеждать в этих матчах, чтобы попасть хотя бы в плей-офф квалификации на чемпионат мира.