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"В 29 лет не умеет закрывать игроков": Петраков раскритиковал игрока за матч с Казахстаном

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Александр Петраков
Фото: УАФ | Александр Петраков раскритиковал игрока сборной Украины

Главный тренер сборной Украины остался недоволен правым защитником киевского "Динамо".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков устроил разбор Александру Караваеву за провальный матч отбора к чемпионату мира против сборной Казахстана (2:2).

"С Караваевым я нормально поговорил. Я его успокоил. Я его попросил показать, как правильно держать игрока. Он показал. Я сказал, что это неправильно. Футболисты потихоньку все воспринимают. На пресс-конференции были эмоции. Такие ошибки у меня в Ю-17 не делали. Поэтому я разочаровался", – сказал Петраков в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Также главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от ближайших матчей отбора на чемпионат Европы против сборных Финляндии и Боснии и Герцеговины.

"Финляндия – дисциплинированная команда. Они играют одним составом. Не меняют схему, играют 5-3-2, нигде не разваливаются. В матче с Казахстаном мы на 90-й минуте шесть минут прибавили очень прилично, все игроки. В Казахстан лететь около шести часов, искусственное поле, три часа разницы во времени. Казахстан всех соперников ловит на этом поле. Пускай поймают финнов и боснийцев, это моя мечта. В Хельсинки ребята сделают все возможное", – добавил Петраков.

Напомним, что сборная Украины имеет 5 ничей в матчах отбора на чемпионат мира в Катаре и еще ни разу не побеждала. У сборной Украины осталось три матча, чтобы исправить положение – игра с Финляндией и две игры с Боснией и Герцеговиной. По итогам этих встреч определится, сможет ли квалифицироваться сборная на чемпионат мира.

Украине необходимо побеждать в этих матчах, чтобы попасть хотя бы в плей-офф квалификации на чемпионат мира.