"У 29 років не вміє закривати гравців": Петраков розкритикував гравця за матч із Казахстаном

Головний тренер збірної України залишився незадоволений правим захисником київського "Динамо".

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков влаштував розбір Олександру Караваєву за провальний матч відбору до чемпіонату світу проти збірної Казахстану (2:2).

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"З Караваєвим я нормально поговорив. Я його заспокоїв. Я його попросив показати, як правильно тримати гравця. Він показав. Я сказав, що це неправильно. Футболісти потихеньку все сприймають. На пресконференції були емоції. Такі помилки в мене в Ю-17 не робили. Тому я розчарувався", — сказав Петраков в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

Також головний тренер збірної України поділився очікуваннями від найближчих матчів відбору на чемпіонат Європи проти збірних Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

"Фінляндія — дисциплінована команда. Вони грають одним складом. Не змінюють схему, грають 5-3-2, ніде не розвалюються. У матчі з Казахстаном ми на 90-й хвилині шість хвилин прибавили дуже пристойно, всі гравці. У Казахстан летіти близько шести годин, штучне поле, три години різниці в часі. Казахстан всіх суперників ловить на цьому полі. Нехай зловлять фінів і боснійців, це моя мрія. У Гельсінкі хлопці зроблять все можливе", — додав Петраков.

Нагадаємо, що збірна України має 5 нічиїх у матчах відбору на чемпіонат світу в Катарі і ще жодного разу не перемагала. У збірної України залишилося три матчі, щоб виправити становище — гра з Фінляндією та дві гри з Боснією і Герцеговиною. За підсумками цих зустрічей визначиться, чи зможе кваліфікуватися збірна на чемпіонат світу.

Україні необхідно перемагати в цих матчах, щоб потрапити хоча б у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу.