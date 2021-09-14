Не для слабонервных: игрок "Ливерпуля" получил жуткую травму (фото)

Молодой полузащитник "Ливерпуля" еще не скоро вернется на футбольное поле.

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил неприятное повреждение во время матча четвертого тура чемпионата Англии против "Лидса" (3:0).

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Инцидент случился на 58-й минуте матча, при счете 2:0 в пользу "Ливерпуля". Футболист принял мяч в центре поля и начал разгонять контратаку "Ливерпуля", после чего его грубо сбил подкатом сзади защитник "Лидса" Паскаль Страйк.

Молодой футболист скорчился от боли и начал сигнализировать, что ему необходима срочная помощь медиков.

Матч был в срочном порядке остановлен, игрока вынесли на носилках и доставили в больницу. Покидая поле на носилках, медицинский персонал применил для Эллиота ингаляционное обезболивающее. Последний раз его применяли в АПЛ во время травмы Хакима Зиеша, который получил вывих плечевого сустава. Его используют в редких случаях, когда видно, что футболист получил тяжелую травму, перелом и не может вытерпеть боль.

Футболисту-обидчику Паскалю Страйку была показана прямая красная карточка, хотя многие эксперты отмечают, что сам фол по себе не тянул на красную карточку, если бы не понес за собой тяжелую травму футболиста. В таких случаях арбитрам рекомендуется давать красные карточки без детального разбора эпизодов.

В том матче "Ливерпуль" без проблем одолел "Лидс", забив трижды. Один из голов оформил египетский форвард Мохаммед Салах, взятие ворот которого стало юбилейным сотым в английской премьер-лиге.

Сам пострадавший Эллиот несколько неожиданно стал игроком основного состава "красных", получив свой шанс закрепиться в стартовом составе после ухода Джорджиньо Вейналдума в "ПСЖ".