Не для людей зі слабкими нервами: гравець "Ліверпуля" отримав страшну травму (фото)

Молодий півзахисник "Ліверпуля" ще не скоро повернеться на футбольне поле.

Півзахисник "Ліверпуля" Гарві Елліотт отримав неприємне ушкодження під час матчу четвертого туру чемпіонату Англії проти "Лідса" (3:0).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Інцидент трапився на 58-й хвилині матчу, за рахунку 2:0 на користь "Ліверпуля". Футболіст прийняв м'яч у центрі поля і почав розганяти контратаку "Ліверпуля", після чого його грубо збив підкатом ззаду захисник "Лідса" Паскаль Страйк.

Молодий футболіст скорчився від болю і почав сигналізувати, що йому необхідна термінова допомога медиків.

Матч був терміново зупинений, гравця винесли на носилках і доставили в лікарню. Залишаючи поле на ношах, медичний персонал застосував для Елліотта інгаляційне знеболювальне. Востаннє його застосовували в АПЛ під час травми Хакіма Зіеша, який отримав вивих плечового суглоба. Його використовують в рідкісних випадках, коли видно, що футболіст отримав важку травму, перелом і не може витерпіти біль.

Футболістові-кривдникові Паскалю Страйку була показана пряма червона картка, хоча багато експертів зазначають, що сам фол собою не тягнув на червону картку, якби не поніс за собою важку травму футболіста. У таких випадках арбітрам рекомендується давати червоні картки без детального розбору епізодів.

У тому матчі "Ліверпуль" без проблем здолав "Лідс", забивши тричі. Один із голів оформив єгипетський форвард Мохаммед Салах, взяття воріт якого стало ювілейним сотим в англійській прем'єр-лізі.

Сам потерпілий Елліот дещо несподівано став гравцем основного складу "червоних", отримавши свій шанс закріпитися в стартовому складі після відходу Джорджиньо Вейналдума в "ПСЖ".