Магучих заработала самые большие призовые среди украинских легкоатлетов на "Бриллиантовой лиге"

Стали известны призовые за выступления украинских легкоатлетов на "Бриллиантовой лиге".

Легкоатлетка Ярослава Магучих заработала больше всех призовых за участие в "Бриллиантовой лиге", сообщает "Суспільне".

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Украинка суммарно заработала 39,20 тысяч долларов за участия в самых престижных соревнованиях легкоатлетов в мире. В топ-3 по призовым бегунья Анна Рыжикова, заработавшая 32 тысячи долларов и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук – 25,25 тысяч долларов.

В пятерке по призовым также два прыгуна в высоту Ирина Геращенко и Андрей Проценко. Украинка заработала 23,5 тысяч долларов, а Проценко – 19,5 тысяч.

Шестая в рейтинге бегунья Виктория Ткачук с 10,5 тысячами долларов. Юлия Левченко – 7-я с призовыми 3,5 тысячами долларов.

Украинские спортсмены Сергей Никифоров и Ольга Саладуха заработали по тысяче долларов.

По регламенту за победу на этапе спортсмен получает 10 тысяч долларов, а за победу в финале соревнований – 30 тысяч долларов. Второе место – 6 тысяч долларов на этапе и 12 тысяч долларов в финале.

Третье место на этапе – 3,5 тысяч долларов и 7 тысяч долларов за третье место в финале.

За места с 4 по 8 спортсмены получают более скромные денежные вознаграждения.

Всего украинские спортсмены за выступления на этапах "Бриллиантовой лиги" заработали 162 тысячи долларов.

Напомним, что на этапах "Бриллиантовой лиги" золото выигрывали Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Ирина Геращенко. Серебро принесли Анна Рыжикова, Ярослава Магучих и Андрей Проценко.

Бронзу выигрывали Андрей Проценко, Марина Бех-Романчук, Виктория Ткачук, Анна Рыжикова и Ирина Геращенко.