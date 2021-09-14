Магучіх заробила найбільші призові серед українських легкоатлетів на "Діамантовій лізі"

Стали відомі призові за виступи українських легкоатлетів на "Діамантовій лізі".

Легкоатлетка Ярослава Магучіх заробила більше всіх призових за участь у "Діамантовій лізі", повідомляє "Суспільне".

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Українка сумарно заробила 39,20 тисяч доларів за участі в найпрестижніших змаганнях легкоатлетів у світі. У топ-3 за призовими легкоатлетка Анна Рижикова, яка заробила 32 тисячі доларів і стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук — 25,25 тисяч доларів.

У п'ятірці за призовими також два стрибуни у висоту Ірина Геращенко та Андрій Проценко. Українка заробила 23,5 тисячі доларів, а Проценко — 19,5 тисяч.

Шоста в рейтингу легкоатлетка Вікторія Ткачук із 10,5 тисячами доларів. Юлія Левченко — 7-а з призовими 3,5 тисячами доларів.

Українські спортсмени Сергій Никифоров та Ольга Саладуха заробили по тисячі доларів.

За регламентом за перемогу на етапі спортсмен отримує 10 тисяч доларів, а за перемогу у фіналі змагань — 30 тисяч доларів. Друге місце — 6 тисяч доларів на етапі та 12 тисяч доларів у фіналі.

Третє місце на етапі — 3,5 тисячі доларів і 7 тисяч доларів за третє місце у фіналі.

За місця з 4 по 8 спортсмени отримують більш скромні грошові винагороди.

Усього українські спортсмени за виступи на етапах "Діамантової ліги" заробили 162 тисячі доларів.

Нагадаємо, що на етапах "Діамантової ліги" золото вигравали Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук та Ірина Геращенко. Срібло принесли Анна Рижикова, Ярослава Магучіх та Андрій Проценко.

Бронзу вигравали Андрій Проценко, Марина Бех-Романчук, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова й Ірина Геращенко.