Не аншлаг, но больше половины стадиона: 43 тысячи зрителей придут на матч "Динамо" - "Бенфика"

На первом матче групповой стадии Лиги чемпионов в Киеве ожидается большое количество болельщиков.

Сегодня, 14 сентября, киевское "Динамо" начнет свой путь в групповой стадии Лиги чемпионов матчем против португальской "Бенфики".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени. Ожидается, что на матче будет присутствовать порядка 43 тысяч болельщиков, сообщает Sportarena.

Отметим, что за "Бенфику" выступает один из главных героев Евро-2020 в составе сборной Украины нападающий Роман Яремчук, который сыграет против своего бывшего клуба.

"Динамо" сыграет в традиционной домашней бело-синей форме.

К тренировкам в общей группе приступил вратарь Георгий Бущан, который пропустил часть сезона и матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира в Катаре из-за травмы. Выйдет ли сегодня Бущан в стартовом составе – пока неизвестно.

Также без ограничений занимался защитник киевлян Никита Бурда, который выбыл из-за травмы еще в прошлом сезоне. Таким образом, киевляне подходят к матчу в полной боевой готовности.

"Динамо" все еще продает единый комплект билетов на все домашние матчи в Лиге чемпионов – с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Стоимость пакета билетов от 360 гривен до 16 800 гривен за VIP-места.

А судьи кто?

Арбитром матча станет англичанин Энтони Тэйлор. Ранее он никогда не судил матчи киевского "Динамо". "Бенфика" при арбитраже английского судьи дважды побеждала в Лиге чемпионов – над "Айнтрахтом" из Германии со счетом 4:2 и в квалификационном раунде Лиги чемпионов против московского "Спартака" – матч завершился сухой победой со счетом 2:0.

В прошлом сезоне этот арбитр судил матч за Суперкубок УЕФА между "Севильей" и "Баварией".