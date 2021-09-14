Не аншлаг, але більше половини стадіону: 43 тисячі глядачів прийдуть на матч "Динамо" — "Бенфіка"

На першому матчі групової стадії Ліги чемпіонів у Києві очікується велика кількість уболівальників.

Сьогодні, 14 вересня, київське "Динамо" розпочне свій шлях у груповій стадії Ліги чемпіонів матчем проти португальської "Бенфіки".

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Матч "Динамо" — "Бенфіка" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Очікується, що на матчі будуть присутні близько 43 тисяч уболівальників, повідомляє Sportarena.

Відзначимо, що за "Бенфіку" виступає один із головних героїв Євро-2020 в складі збірної України нападник Роман Яремчук, який зіграє проти свого колишнього клубу.

"Динамо" зіграє в традиційній домашній біло-синій формі.

До тренувань у загальній групі приступив воротар Георгій Бущан, який пропустив частину сезону і матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу в Катарі через травму. Чи вийде сьогодні Бущан в стартовому складі — поки невідомо.

Також без обмежень займався захисник киян Микита Бурда, який вибув через травму ще в минулому сезоні. Таким чином, кияни підходять до матчу в повній бойовій готовності.

"Динамо" все ще продає єдиний комплект квитків на всі домашні матчі в Лізі чемпіонів — з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Вартість пакету квитків від 360 гривень до 16 800 гривень за VIP-місця.

А судді хто?

Арбітром матчу стане англієць Ентоні Тейлор. Раніше він ніколи не судив матчі київського "Динамо". "Бенфіка" при арбітражі англійського судді двічі перемагала в Лізі чемпіонів — над "Айнтрахтом" із Німеччини з рахунком 4:2 і в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти московського "Спартака" — матч завершився сухою перемогою з рахунком 2:0.

У минулому сезоні цей арбітр судив матч за Суперкубок УЄФА між "Севільєю" і "Баварією".