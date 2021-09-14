"Джошуа столкнется с сильнейшим соперником в своей карьере": Беллью - о бое Джошуа - Усик

Бывший британский боксер, завершивший карьеру после поражения от Александра Усика, считает, что Джошуа ждет самый сложный бой в карьере

Бывший соперник Александра Усика британец Тони Беллью поделился мыслями относительно следующего боя украинца, который состоится 25 сентября. Соперником Усика станет еще один представитель Великобритании — Энтони Джошуа.

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38-летний боксер, завершивший карьеру после поражения от Усика осенью 2018 года, предупредил Джошуа об опасности, которую несет в себе украинец. Об этом Тони Беллью рассказал в интервью talkSPORT.

"Когда дело доходит до естественного, чистого бокса, Александр Усик — самый естественный боксер, с которым когда-либо сталкивался Энтони Джошуа. Он невероятен в том, что он делает".

После победы над Тони Беллью Усик перешел в супертяжелый вес, но с тех пор провел лишь два боя: против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры. Украинец в обоих случаях одержал победу и получил право побороться за пояс по версии WBO.

[ + – ] Статистика боев: Энтони Джошуа - Александр Усик Фото: The Sun

Вместе с тем, Тони Беллью считает, что бой с Энтони Джошуа может стать для Усика слишком большим шагом, с которым 34-летний уроженец Симферополя может не справиться.

"Он [Усик] не настоящий тяжеловес", — добавил Беллью. "Все продолжают говорить, мол, да, он в тяжелом весе, но он величайший боксер в крузервейте, который когда-либо надевал перчатки. Так что у него действительно потрясающий набор навыков, но я просто думаю, что весовые категории существуют в боксе не без причины.

В седьмом, восьмом и девятом раундах он узнает, почему он не настоящий тяжеловес. Я думаю, что скорость, сила и настойчивость Энтони Джошуа будут тем, что приведет Александра Усика к поражению", — заявил Беллью.

Напомним, что бой Энтони Джошуа — Александр Усик состоится 25 сентября в Лондоне, на "Тоттенхэм Хотспурс Арене".