"Джошуа зіткнеться з найсильнішим суперником у своїй кар'єрі": Беллью — про бій Джошуа — Усик

Колишній британський боксер, який завершив кар'єру після поразки від Олександра Усика, вважає, що Джошуа чекає найскладніший бій у кар'єрі

Колишній суперник Олександра Усика британець Тоні Беллью поділився думками щодо наступного бою українця, який відбудеться 25 вересня. Суперником Усика стане ще один представник Великобританії — Ентоні Джошуа.

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38-річний боксер, який завершив кар'єру після поразки від Усика восени 2018 року, попередив Джошуа про небезпеку, яку несе в собі українець. Про це Тоні Беллью розповів в інтерв'ю talkSPORT.

"Коли справа доходить до природного, чистого боксу, Олександр Усик — найприродніший боксер, з яким коли-небудь стикався Ентоні Джошуа. Він неймовірний в тому, що він робить".

Після перемоги над Тоні Беллью Усик перейшов у суперважку вагу, але з тих пір провів лише два бої: проти Чазза Візерспуна і Дерека Чісори. Українець в обох випадках здобув перемогу і отримав право поборотися за пояс за версією WBO.

[ + – ] Статистика боїв: Ентоні Джошуа — Олександр Усик Фото: The Sun

Разом цз тим, Тоні Беллью вважає, що бій із Ентоні Джошуа може стати для Усика занадто великим кроком, із яким 34-річний уродженець Сімферополя може не впоратися.

"Він [Усик] не справжній важковаговик, — додав Беллью. — Всі продовжують говорити, мовляв, так, він у важкій вазі, але він найбільший боксер в крузервейті, який коли-небудь одягав рукавички. Так що в нього дійсно приголомшливий набір навичок, але я просто думаю, що вагові категорії існують в боксі не без причини.

У сьомому, восьмому і дев'ятому раундах він дізнається, чому він не справжній важковаговик. Я думаю, що швидкість, сила і наполегливість Ентоні Джошуа будуть тим, що приведе Олександра Усика до поразки", — заявив Беллью.

Нагадаємо, що бій Ентоні Джошуа — Олександр Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні, на "Тоттенгем Готспурс Арені".