Секретный бой: Джошуа побил Фьюри в 2010-м году – СМИ

Английская пресса нашла доказательства, что Энтони Джошуа уже побеждал Тайсона Фьюри на любительском ринге.

Британский боксер Энтони Джошуа уже бился в своей карьере с супертяжем Тайсоном Фьюри, сообщает The Sun.

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По данным издания, стороны умалчивают, что в 2010-м году состоялся тайный бой между Фьюри и Джошуа, в котором сенсационно на тот момент победил Энтони Джошуа.

Издание утверждает, что бой Фьюри и Джошуа прошел на любительском вечере бокса в Финкли в 2010-м году. Тогда Джошуа лишь на протяжении двух лет занимался боксом, но уже имел за плечами престижный титул АBA, как супертяжеловес.

Фьюри тогда был небитым проспектом в супертяжелом весе и искал себе спарринг-партнера. Никто из боксеров никогда не упоминал, что они уже ранее встречались на ринге в спарринг-сессии, которая длилась три часа и прошла практически 11 лет назад.

О бое рассказал впервые тогдашний тренер Джошуа Син Мерфи.

"Джошуа тогда был очень молод и перспективен, ему едва исполнилось 18 и он очень мало боксировал до этого. Мы рассчитывали посмотреть на него на протяжении нескольких интересных раундов.

Тренер вспомнил перипетии того боя.

"Они вышли в ринг и Джошуа нанес правый джеб, затем апперкот и левый зук – у Фьюри подкосились ноги, они были будто резиновые.

Фьюри хватался за канаты, пытаясь устоять. Я говорил ему, чтобы он не хитрил. В первом раунде Джошуа разбил его.

Тайсон Фьюри во втором раунде провоцировал Джошуа, говорил ему что-то на ухо – Джошуа был вне себя от ярости и бил его еще сильнее", – вспоминает Мерфи.

"Он хотел его нокаутировать тут же и не слушался меня. Фьюри хотел перевести бой в четвертый раунд, чтобы он немного устал, но мы договаривались только на три раунда. Мы бы провели и пять раундов, если бы он заплатил за это". – добавил Мерфи.

Тогда Фьюри предлагал спарринг-партнерам часы Rolex, если они победят его в ринге. Джошуа знал, что эти часы будут его.

Джошуа смеялся и спросил Фьюри: "Я сегодня получу твои часы?". Оба спортсмена засмеялись.

Тогда Фьюри признал, что Джошуа избил его на ринге, но спустя годы начал опровергать эту информацию в медиа.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны были провести бой этой осенью, но Фьюри санкционировали третий бой с Уайлдером, а Джошуа теперь проведет бой с Александром Усиком.