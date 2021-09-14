Секретний бій: Джошуа побив Ф'юрі в 2010-му році — ЗМІ

Англійська преса знайшла докази, що Ентоні Джошуа вже перемагав Тайсона Ф'юрі на аматорському ринзі.

Британський боксер Ентоні Джошуа вже бився в своїй кар'єрі з суперважковиком Тайсоном Ф'юрі, повідомляє The Sun.

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За даними видання, сторони замовчують, що в 2010-му році відбувся таємний бій між Ф'юрі і Джошуа, в якому сенсаційно на той момент переміг Ентоні Джошуа.

Видання стверджує, що бій Ф'юрі і Джошуа відбувся на аматорському вечорі боксу в Фінклі в 2010-му році. Тоді Джошуа лише протягом двох років займався боксом, але вже мав за плечима престижний титул АBA як суперважкоатлет.

Ф'юрі тоді був небитим проспектом у суперважкій вазі і шукав собі спаринг-партнера. Ніхто з боксерів ніколи не згадував, що вони вже раніше зустрічалися на рингу в спаринг-сесії, яка тривала три години і відбулася практично 11 років тому.

Про бій розповів вперше тодішній тренер Джошуа Сін Мерфі.

"Джошуа тоді був дуже молодий і перспективний, йому ледь виповнилося 18, і він дуже мало боксував до цього. Ми розраховували подивитися на нього протягом декількох цікавих раундів".

Тренер згадав перипетії того бою.

"Вони вийшли в ринг, і Джошуа завдав правий джеб, потім аперкот і лівий зук — у Ф'юрі підкосилися ноги, вони були ніби гумові.

Ф'юрі хапався за канати, намагаючись встояти. Я говорив йому, щоб він не хитрував. У першому раунді Джошуа розбив його.

Тайсон Ф'юрі в другому раунді провокував Джошуа, говорив йому щось на вухо — Джошуа був у нестямі від люті і бив його ще сильніше", — згадує Мерфі.

"Він хотів його нокаутувати тут же і не слухався мене. Ф'юрі хотів перевести бій у четвертий раунд, щоб він трохи втомився, але ми домовлялися тільки на три раунди. Ми б провели і п'ять раундів, якби він заплатив за це", — додав Мерфі.

Тоді Ф'юрі пропонував спаринг-партнерам годинник Rolex, якщо вони переможуть його в ринзі. Джошуа знав, що цей годинник буде його.

Джошуа сміявся і запитав Ф'юрі: "Я сьогодні отримаю твій годинник?". Обидва спортсмени засміялися.

Тоді Ф'юрі визнав, що Джошуа побив його на рингу, але через роки почав спростовувати цю інформацію в медіа.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа повинні були провести бій цієї осені, але Ф'юрі санкціонували третій бій з Вайлдером, а Джошуа тепер проведе бій із Олександром Усиком.