"Джошуа очень похудел и стал больше похож на боксера". Промоутер Усика – о скором бое

Представитель украинского боксера поделился ожиданиями от боя с Энтони Джошуа.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о подготовке своего подопечного к самому важному бою в своей карьере против британца Энтони Джошуа.

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"Александр в отличной форме, команда в очень позитивном эмоциональном состоянии находится. Эмоции близки к счастью, несмотря на то, что нагрузка невероятное, несмотря на плотный график тренировок. С самого утра до позднего вечера продолжается работа, и эти люди научились работать так, чтобы еще и получать от этого удовольствие", – сказал Красюк в интервью #TheGloveShow.

Также промоутер поделился планами Усика на ближайшее время и расписанием подготовки.

"20 сентября мы улетаем в Великобританию. И уже во вторник у нас будет пресс-конференция. И дальше начнется целый ряд медийных мероприятий, которые будут предшествовать непосредственно самому поединку".

Красюк поделился мнением об оппоненте Александра Усика на ринге.

"Джошуа самом деле стал очень худым. Видно, что специалисты ему все же настойчиво рекомендовали увеличивать параметр скорости. Я помню его внешний вид в поединке с Владимиром Кличко — он тогда был очень атлетически накачан. Сейчас он больше похож на боксера, чем в предыдущих поединках. Посмотрим, к чему это приведет — насколько это повлияет на его функциональность, на силу удара", – сказал Красюк.

Представитель Усика поделился, будет ли решающим фактором в бою, что он пройдет в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

"Нет волнения относительно боя на территории соперника. Необходимо решать судьбу поединка самостоятельно в ринге, не оставляя судьям шанса выполнять их работу", – сказал Красюк.

Кроме того, Красюк рассказал о подробностях в проведении трансляции этого боя.

"Это один из самых значимых поединков в истории, поэтому, конечно, интерес к нему будет супервысокий. Бой будет транслироваться в формате pay-rew-view. Наконец наша страна доросла до этой технической возможности. Говорить об этом мы начали 15 лет назад, а реализовать это удалось только в прошлом году. Сейчас мы снова это повторим. Действительно, есть масштабные перспективы относительно объема продаж", – заметил Красюк.

"Также этот бой будет транслироваться в нескольких десятках кинотеатров в городах-миллионниках. Будут устроены фан-зоны в некоторых городах. Событие неординарное, к которой приковано большое внимание со стороны СМИ, со стороны любителей бокса. Да и ожидания в мире бокса колоссальные. Интерес к этому бою превысил все ожидания ", — сказал Красюк.

Напомним, бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне.