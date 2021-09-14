"Джошуа дуже схуд і став більше схожим на боксера". Промоутер Усика — про майбутній бій

Представник українського боксера поділився очікуваннями від бою з Ентоні Джошуа.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів про підготовку свого підопічного до найважливішого бою у своїй кар'єрі проти британця Ентоні Джошуа.

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"Олександр у відмінній формі, команда в дуже позитивному емоційному стані. Емоції близькі до щастя, незважаючи на те, що навантаження неймовірне, незважаючи на щільний графік тренувань. З самого ранку до пізнього вечора триває робота, і ці люди навчилися працювати так, щоб отримувати від цього задоволення", — сказав Красюк в інтерв'ю #TheGloveShow.

Також промоутер поділився планами Усика на найближчий час і розкладом підготовки.

"20 вересня ми відлітаємо до Великобританії. І вже у вівторок у нас буде пресконференція. І далі почнеться цілий ряд медійних заходів, які будуть передувати безпосередньо самому поєдинку".

Красюк поділився думкою про опонента Олександра Усика на рингу.

"Джошуа насправді став дуже худим. Видно, що фахівці йому все ж наполегливо рекомендували збільшувати параметр швидкості. Я пам'ятаю його зовнішній вигляд у поєдинку з Володимиром Кличком — він тоді був дуже атлетично накачаний. Зараз він більше схожий на боксера, ніж у попередніх поєдинках. Подивимося, до чого це призведе — наскільки це вплине на його функціональність, на силу удару", — сказав Красюк.

Представник Усика поділився, чи буде вирішальним фактором у бою, що він пройде в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем".

"Немає хвилювання щодо бою на території суперника. Необхідно вирішувати долю поєдинку самостійно в рингу, не залишаючи суддям шансу виконувати їхню роботу", — сказав Красюк.

Крім того, Красюк розповів про подробиці в проведенні трансляції цього бою.

"Це один з найбільш значущих поєдинків в історії, тому, звичайно, інтерес до нього буде супервисокий. Бій транслюватиметься у форматі pay-rew-view. Нарешті наша країна доросла до цієї технічної можливості. Говорити про це ми почали 15 років тому, а реалізувати це вдалося лише в минулому році. Зараз ми знову це повторимо. Дійсно, є масштабні перспективи щодо обсягу продажів", — зауважив Красюк.

"Також цей бій буде транслюватися в декількох десятках кінотеатрів у містах-мільйонниках. Будуть влаштовані фан-зони в деяких містах. Подія неординарна, до якої прикута велика увага з боку ЗМІ, з боку любителів боксу. Та й очікування у світі боксу колосальні. Інтерес до цього бою перевищив усі очікування", — сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Джошуа — Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні.