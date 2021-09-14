VAR не в пользу "Динамо": арбитр отменил победный гол Шапаренко в матче с "Бенфикой"

Николай Шапаренко забил на 90+3 минуте, но Энтони Тэйлор не засчитал взятие ворот после проверки эпизода

В Киеве завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Бенфикой". Соперники не сумели поразить ворота друг друга и выявить сильнейшего

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В первом тайме "Бенфика" больше владела мячом, но самый явный шанс открыть счет упустили как раз футболисты "Динамо": это Николай Шапаренко исполнил штрафной удар, нацелив мяч точно под перекладину. Но "Бенфику" выручил голкипер, выгнувшийся в эффектном прыжке. Португальцы ответили моментом Яремчука — украинский форвард получил передачу от Вайгля, который удачно сыграл на перехвате в центре поля. Получив мяч, Яремчук не думал ни секунды и мощно пробил по центру: Денис Бойко справился с угрозой.

Во втором тайме Яремчук имел второй шанс отличиться, но снова его удар отбил Бойко. "Бенфика" усилила давление на ворота киевлян, но Забарный и Сирота редко допускали ошибки, а когда случалось и так, в дело вступал Денис Бойко. В середине второго тайма оба тренера провели ряд замен: Яремчук ушел с поля, так и не забив "Динамо", а Мирча Луческу заменил Илью Шкурина на Дениса Гармаша. Позднее румынский специалист бросил в бой Караваева и Вербича и эта пара чуть не создала гол: Караваев прострелил с правого фланга, Отаменди махнул ногой мимо мяча, а Вербич попросту не поверил в свое счастье — словенец также не смог попасть по мячу.

На 82-й минуте Гармаш увидел перед собой красную карточку, но, к счастью для "Динамо", арбитр Энтони Тэйлор поспешил, посчитав, что у Гармаша уже была одна желтая карточка. Спустя несколько секунд рефери изменил свое решение и показал Гармашу желтую карточку.

Драматичными были последние минуты матча: "Динамо" организовало штурм ворот "Бенфики" и сумело забить — Шапаренко замкнул передачу с левого фланга. На эмоциях футболисты рванули к трибунам, но их ждало разочарование: арбитр Энтони Тэйлор получил сигнал от арбитров VAR о том, что в момент подачи Шапаренко находился в офсайде. Судьи решили не засчитывать это взятие ворот, а через минуту на НСК "Олимпийский" прозвучал финальный свисток.

Отметим, что по статистике матча "Бенфика" имела больший процент владения мячом (65% против 35%) и превзошла "Динамо" по количеству ударов — 12 против 7.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап. 1-й тур

"Динамо" — "Бенфика" — 0:0

"Динамо": Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский — Цыганков (Караваев, 76), Де Пена (Вербич, 76) — Шкурин (Гармаш, 59)

"Бенфика": Влаходимос — Отаменди Вертонген, Морато — Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва (Пицци, 89), Эвертон (Радоньич, 59) — Яремчук (Нуньес, 59)