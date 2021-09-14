VAR не на користь "Динамо": арбітр скасував переможний гол Шапаренка в матчі з "Бенфікою"

Микола Шапаренко забив на 90 + 3 хвилині, але Ентоні Тейлор не зарахував взяття воріт після перевірки епізоду

У Києві завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" і "Бенфікою". Суперники не зуміли захопити ворота одне одного і виявити найсильнішого.

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У першому таймі "Бенфіка" більше володіла м'ячем, але найбільш явний шанс відкрити рахунок втратили якраз футболісти "Динамо": це Микола Шапаренко виконав штрафний удар, націливши м'яч точно під поперечину. Але "Бенфіку" виручив голкіпер, вигнувшись в ефектному стрибку. Португальці відповіли моментом Яремчука — український форвард отримав передачу від Вайгля, який вдало зіграв на перехопленні в центрі поля. Отримавши м'яч, Яремчук не думав ні секунди і потужно пробив по центру: Денис Бойко впорався із загрозою.

У другому таймі Яремчук мав другий шанс відзначитися, але знову його удар відбив Бойко. "Бенфіка" посилила тиск на ворота киян, але Забарний і Сирота рідко допускали помилки, а коли траплялося і так, у справу вступав Денис Бойко. У середині другого тайму обидва тренери провели ряд замін: Яремчук пішов з поля, так і не забивши "Динамо", а Мірча Луческу замінив Іллю Шкуріна на Дениса Гармаша. Пізніше румунський фахівець кинув у бій Караваєва і Вербича і ця пара ледь не забила гол: Караваєв прострілив з правого флангу, Отаменді махнув ногою повз м'яча, а Вербич просто не повірив у своє щастя — словенець також не зміг влучити по м'ячу.

На 82-й хвилині Гармаш побачив перед собою червону картку, але, на щастя для "Динамо", арбітр Ентоні Тейлор поспішив, вважаючи, що в Гармаша вже була одна жовта картка. Через кілька секунд рефері змінив своє рішення і показав Гармашу жовту картку.

Драматичними були останні хвилини матчу: "Динамо" організувало штурм воріт "Бенфіки" і зуміло забити — Шапаренко замкнув передачу з лівого флангу. На емоціях футболісти рвонули до трибун, але на них чекало розчарування: арбітр Ентоні Тейлор отримав сигнал від арбітрів VAR про те, що в момент подачі Шапаренко був в офсайді. Судді вирішили не зараховувати це взяття воріт, а через хвилину на НСК "Олімпійський" прозвучав фінальний свисток.

Зазначимо, що за статистикою матчу "Бенфіка" мала більший відсоток володіння м'ячем (65% проти 35%) і перевершила "Динамо" за кількістю ударів — 12 проти 7.

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий етап. 1-й тур

"Динамо" — "Бенфіка" — 0: 0

"Динамо": Бойко — Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Буяльський — Циганков (Караваєв, 76), Де Піна (Вербич, 76) — Шкурін (Гармаш, 59)

"Бенфіка": Влаходімос — Отаменді Вертонген, Морато — Жілберто (Лазаро, 59), Жоау Маріу, Вайгль, Грімальдо — Рафа Сілва (Піцці, 89), Евертон (Радоньїч, 59) — Яремчук (Нуньєс, 59)