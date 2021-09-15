"Жаль, что не засчитали гол". Луческу – о матче с "Бенфикой"

Главный тренер киевлян остался доволен игрой своей команды в дебютном матче новой Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского "Динамо" поделился своими впечатлениями после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" (0:0).

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"Очень хороший итог в матче с прекрасным соперником. Я был бы не против такого сценария и до матча. Эта команда тратит огромные средства на игроков. Мы были очень хороши в защите и ждали свой шанс. У нас были отличные моменты, мы попали в штангу.

Жаль, не засчитали гол в конце", – приводит слова Луческу официальный сайт киевского "Динамо".

Также Мирча Луческу поделился ожиданиями от следующих матчей в Лиге чемпионов.

"У нас очень сложные матчи впереди. Темп игры очень высокий. Мы будем бороться до конца и пытаться отнимать очки у соперников. Я верю, что мои футболисты поверят в свои силы, будут выглядеть уверенно, смело и покажут отличную командную игру".

У нас много молодых футболистов – нам по 19-21 год, а их игрокам всем за 30. Учитывая это, мы показали прекрасный результат", – сказал Луческу.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с "Бенфикой". На последних минутах киевляне даже забили гол усилиями Николая Шапаренко, но гол был не засчитан из-за спорного положения вне игры после просмотра видеоповтора. За "Бенфику" выступал форвард сборной Украины Роман Яремчук, но не сумел огорчить своих бывших коллег по киевскому "Динамо", воспитанником которого он является.

Киевлянам останется сыграть два матча против "Барселоны" и "Баварии", а также провести ответную встречу с "Бенфикой" в Португалии.