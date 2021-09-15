"Шкода, що не зарахували гол". Луческу — про матч із "Бенфікою"

Головний тренер киян залишився задоволений грою своєї команди в дебютному матчі нової Ліги чемпіонів.

Головний тренер київського "Динамо" поділився своїми враженнями після матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із португальською "Бенфікою" (0:0).

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"Дуже хороший підсумок у матчі з прекрасним суперником. Я був би не проти такого сценарію і до матчу. Ця команда витрачає величезні кошти на гравців. Ми були дуже хороші в захисті та чекали свій шанс. У нас були відмінні моменти, ми потрапили в штангу.

Шкода, не зарахували гол у кінці", — наводить слова Луческу офіційний сайт київського "Динамо".

Також Мірча Луческу поділився очікуваннями від наступних матчів у Лізі чемпіонів.

"У нас дуже складні матчі попереду. Темп гри дуже високий. Ми будемо боротися до кінця і намагатися відбирати очки в суперників. Я вірю, що мої футболісти повірять у свої сили, виглядатимуть впевнено, сміливо і покажуть відмінну командну гру".

У нас багато молодих футболістів — нам по 19-21 рік, а їхнім гравцям всім за 30. З огляду на це, ми показали прекрасний результат", — сказав Луческу.

Нагадаємо, в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграло в нульову нічию з "Бенфікою". На останніх хвилинах кияни навіть забили гол зусиллями Миколи Шапаренка, але гол був не зарахований через суперечливе положення поза грою після перегляду відеоповтору. За "Бенфіку" виступав форвард збірної України Роман Яремчук, але не зумів засмутити своїх колишніх колег по київському "Динамо", вихованцем якого він є.

Киянам залишиться зіграти два матчі проти "Барселони" і "Баварії", а також провести відповідну зустріч із "Бенфікою" у Португалії.