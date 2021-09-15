Беринчик вскоре проведет бой и сможет стать претендентом на чемпионский пояс

Украинский боксер проведет бой с соперником из топ-15, чтобы закрепить шансы на проведение титульного боя.

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк рассказал о планах украинского боксера Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) на конец года.

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"Соглашение Дениса Беринчика с нашей компанией было подписано на 5 лет с возможностью продлить сотрудничество еще на два года. Наша задача – сделать его чемпионом мира.

Боксер приносит деньги промоутеру только когда он становится чемпионом. Мы думали, что он будет боксировать в весе 63 кг, но жизнь сложилась так, что мы перешли в вес 61 кг. Это решение было взвешенное и нам удалось спланировать его карьеру рационально", – сказал Красюк в эфире THE GLOVE SHOW.

Красюк также рассказал о сложностях, которые возникли в новой весовой категории.

"Сложились обстоятельства, которые ни от кого не зависят. У Теофимо Лопеса сейчас все пояса и он имеет обязательного претендента. Пока этот бой не состоится – другие претенденты на пояс не появятся. Бой много раз уже переносился и промоутерская компания нацелена провести сначала этот бой. Пока бой Лопеса не состоится, Беринчик не сможет претендовать на чемпионство.

Красюк поделился своими ожиданиями от Беринчика.

"Он находится на третьем месте в рейтинге. У нас есть титул, который позволяет закрепиться на этой позиции. Мы верим, что Беринчик будет назначен следующим претендентом на чемпионский бой. Пока это не открытый вопрос, пока не состоится бой Лопес – Камбосос.

Также Красюк рассказал о ближайших планах Беринчика.

"В конце ноября или начале декабря мы проведем бой с соперником из топ-15. Нам нужно закрепиться на позициях, чтобы быть официальным претендентом", – сказал Красюк.