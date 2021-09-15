Берінчик незабаром проведе бій і зможе стати претендентом на чемпіонський пояс

Український боксер проведе бій із суперником з топ-15, щоб закріпити шанси на проведення титульного бою.

Генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк розповів про плани українського боксера Дениса Берінчика (15-0, 8 КО) на кінець року.

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"Угода Дениса Берінчика з нашою компанією була підписана на 5 років з можливістю продовжити співпрацю ще на два роки. Наше завдання — зробити його чемпіоном світу.

Боксер приносить гроші промоутеру, тільки коли він стає чемпіоном. Ми думали, що він буде боксувати у вазі 63 кг, але життя склалося так, що ми перейшли у вагу 61 кг. Це рішення було зважене, і нам вдалося спланувати його кар'єру раціонально", — сказав Красюк в ефірі THE GLOVE SHOW.

Красюк також розповів про складнощі, які виникли в новій ваговій категорії.

"Склалися обставини, які ні від кого не залежать. У Теофімо Лопеса зараз всі пояси, і він має обов'язкового претендента. Поки цей бій не відбудеться — інші претенденти на пояс не з'являться. Бій багато разів уже переносився, і промоутерська компанія націлена провести спочатку цей бій. Поки бій Лопеса не відбудеться, Берінчик не зможе претендувати на чемпіонство.

Красюк поділився своїми очікуваннями від Берінчика.

"Він перебуває на третьому місці в рейтингу. У нас є титул, який дозволяє закріпитися на цій позиції. Ми віримо, що Берінчик буде призначений наступним претендентом на чемпіонський бій. Поки це не відкрите питання, поки не відбудеться бій Лопес — Камбосос.

Також Красюк розповів про найближчі плани Берінчика.

"У кінці листопада або початку грудня ми проведемо бій із суперником з топ-15. Нам потрібно закріпитися на позиціях, щоб бути офіційним претендентом", — сказав Красюк.