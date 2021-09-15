Шевченко получил три предложения о работе

Бывший главный тренер сборной Украины вскоре может приступить к работе с новым клубом.

Экс-тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко получил несколько новых предложений о работе, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

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По данным журналиста, сразу три клуба из американской лиги МЛС сделали предложения по работе украинскому тренеру. Источник сообщает, что Шевченко приступил к переговорам с этими клубами.

Напомним, что жена Шевченко Кристен Пазик родилась в США, поэтому этот вариант продолжения карьеры может быть привлекателен для Андрея Шевченко.

Шевченко со скандалом покинул сборную Украины после чемпионата Европы. Ожидалось, что он продолжит сотрудничество со сборной, но после возвращения команды в Украину тренер объявил об окончании работы с национальной сборной.

Как оказалось, Шевченко не сумел договориться с президентом УАФ Андреем Павелко о продолжении сотрудничества. Накануне матча со сборной Францией, когда сборная уже получила нового тренера Александра Петракова, Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой объяснил журналистам, что был готов продолжить сотрудничество со сборной Украины, но ему якобы не делали новых предложений о работе.

По версии УАФ, тренеру было выслано приглашение на встречу в Киеве почтой, но тренер не явился на нее, после чего УАФ приступила к поиску нового тренера. Ожидалось, что Шевченко в сборной заменит Сергей Ребров, но тот уже приступил к работе с клубом из ОАЭ и не сумел откликнуться на предложение возглавить сборную Украины. В итоге временным исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Петраков, под руководством которого сборная Украины сыграла все матчи вничью, но продолжает бороться за выход на чемпионат мира.