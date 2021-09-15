Шевченко отримав три пропозиції на роботу

Колишній головний тренер збірної України незабаром може почати роботу з новим клубом.

Екстренер національної збірної України Андрій Шевченко отримав кілька нових пропозицій на роботу, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

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За даними журналіста, відразу три клуби з американської ліги МЛС зробили пропозиції на роботу українському тренеру. Джерело повідомляє, що Шевченко почав переговори з цими клубами.

Нагадаємо, що дружина Шевченка Крістен Пазік народилася в США, тому цей варіант продовження кар'єри може бути привабливим для Андрія Шевченка.

Шевченко зі скандалом покинув збірну України після чемпіонату Європи. Очікувалося, що він продовжить співпрацю зі збірною, але після повернення команди в Україну тренер оголосив про закінчення роботи з національною збірною.

Як з'ясувалося, Шевченко не зумів домовитися з президентом УАФ Андрієм Павелком про продовження співпраці. Напередодні матчу зі збірною Франції, коли збірна вже отримала нового тренера Олександра Петракова, Шевченко скликав пресконференцію, на якій пояснив журналістам, що був готовий до подальшої співпраці зі збірною України, але йому нібито не робили нових пропозицій про роботу.

За версією УАФ, тренеру було надіслане запрошення на зустріч у Києві поштою, але тренер не з'явився на неї, після чого УАФ почала пошук нового тренера. Очікувалося, що Шевченка в збірній замінить Сергій Ребров, але той уже почав працювати з клубом з ОАЕ і не зумів відгукнутися на пропозицію очолити збірну України. Зрештою тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера був призначений Олександр Петраков, під керівництвом якого збірна України зіграла всі матчі внічию, але продовжує боротися за вихід на чемпіонат світу.