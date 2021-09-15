"Демарша не было": Малиновский ответил на критику главного тренера сборной Украины

Полузащитник сборной Украины поделился своей версией произошедшего в конфликте с тренером.

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал свою версию, почему он покинул сборную Украины.

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Малиновский опроверг информацию, что не хочет играть за сборную Украины.

"Я всегда приезжаю в сборную с огромным энтузиазмом. Для меня всегда большая честь играть за сборную Украины", – написал Малиновский в Instagram.

Игрок сборной Украины не обижался на тренеров за то, что его не выставили в основном составе.

"Тренер решает, сколько времени я проведу на поле и какую роль буду играть в команде. Я уважаю любое решение тренерского штаба", – добавил Малиновский.

Футболист остался недоволен, что тренер вынес внутрикомандный вопрос на всеобщее обсуждение.

"Я не комментировал ранее эту ситуацию, чтобы не навредить сборной и новому главному тренеру. Я удивился, что этот вопрос вынесли из команды, но я не обижаюсь на тренера – это его дело, выбор состава и тактика на игру.

Малиновский не понял, почему о том, что он не будет играть он узнал от игроков команды, а не лично от главного тренера.

"Во время сборов тренер в личных беседах с футболистами сказал, что я не подхожу в его схему игры – эта информация ко мне поступила не от него, а от игроков. Решение я не обсуждаю, но не понимаю, почему это не обсуждалось со мной", – сказал Малиновский.

Малиновский признался, что его расстроило, что он мало играет в сборной Украины.

"Я – амбициозный игрок и хочу играть больше и расстраиваюсь, но обижаться на тренера не буду. В беседе с тренером я сказал, что вы – тренер, вы и решайте. Я – часть команды и не ставил свои интересы выше других.

Также Малиновский рассказал настоящие причины отъезда из сборной Украины.

"Я отпросился у тренера уехать, когда узнал, что он отпустит игроков "Динамо" и "Шахтера". Он согласился и сказал, что я могу ехать. Это не был демарш, я спросил разрешения и мне разрешили", – добавил Малиновский.