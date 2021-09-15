"Демаршу не було": Маліновський відповів на критику головного тренера збірної України

Півзахисник збірної України поділився своєю версією події в конфлікті з тренером.

Хавбек "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський розповів свою версію, чому він покинув збірну України.

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Маліновський спростував інформацію, що не хоче грати за збірну України.

"Я завжди приїжджаю в збірну з величезним ентузіазмом. Для мене завжди велика честь грати за збірну України", — написав Маліновський в Instagram.

Гравець збірної України не ображався на тренерів за те, що його не виставили в основному складі.

"Тренер вирішує, скільки часу я проведу на полі та яку роль гратиму в команді. Я поважаю будь-яке рішення тренерського штабу", — додав Маліновський.

Футболіст залишився незадоволений, що тренер виніс внутрішьокомандне питання на загальне обговорення.

"Я не коментував раніше цю ситуацію, щоб не нашкодити збірній і новому головному тренеру. Я здивувався, що це питання винесли з команди, але я не ображаюся на тренера — це його справа, вибір складу і тактика на гру.

Маліновський не зрозумів, чому про те, що він не буде грати він дізнався від гравців команди, а не особисто від головного тренера.

"Під час зборів тренер в особистих бесідах із футболістами сказав, що я не підходжу в його схему гри — ця інформація до мене надійшла не від нього, а від гравців. Рішення я не обговорюю, але не розумію, чому це не обговорювалося зі мною", — сказав Маліновський.

Маліновський зізнався, що його засмутило, що він мало грає в збірній України.

"Я — амбітний гравець і хочу грати більше і засмучуюсь, але ображатися на тренера не буду. У бесіді з тренером я сказав, що ви — тренер, ви й вирішуйте. Я — частина команди і не ставив свої інтереси вище інших.

Також Маліновський розповів справжні причини від'їзду зі збірної України.

"Я відпросився у тренера виїхати, коли дізнався, що він відпустить гравців "Динамо" і "Шахтаря". Він погодився і сказав, що я можу їхати. Це не був демарш, я запитав дозволу і мені дозволили", — додав Маліновський.