Ниже ожиданий: матч "Динамо" – "Бенфика" посетила 21 тысяча зрителей

Зрителей было на стадионе в два раза меньше, чем ожидалось ранее.

Стало известно, сколько зрителей посетило матч первого тура группового этапа между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".

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Согласно рапорту УЕФА, матч посетила 21 тысяча зрителей. До этого ожидалось, что на матче будет присутствовать 43 тысячи зрителей.

"Динамо" завершило матч с "Бенфикой" нулевой ничьей 0:0, хотя имело момент на последних минутах матча, благодаря которому могло вырвать победу на последних секундах матча.

Тогда Николай Шапаренко поразил ворота "Бенфики", но мяч был отменен после просмотра арбитрами видеоповтора. После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу похвалил своих футболистов за самоотдачу и тоже отметил, что киевляне могли все-таки выиграть у "Бенфики", выразив сожаление, что в итоге гол не был засчитан.

В следующих турах Лиги чемпионов киевское "Динамо" дважды встретится с каталонской "Барселоной" и мюнхенской "Баварией", а также проведет ответную встречу с "Бенфикой".

В очной встрече "Барселона" была разгромлена "Баварией" на своем стадионе – со счетом 3:0. Дубль в ворота испанского гранда, страдающего в последнее время из-за финансовых проблем, забил польский бомбардир Роберт Левандовски. Еще один гол на счету ветерана "Баварии" Томаса Мюллера.

Сегодня, 15 сентября, в Лиге чемпионов стартует другой украинский клуб – донецкий "Шахтер". Дончане прибыли в Приднестровье, где сыграют с молдавским "Шерифом", который, кстати, тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб. Молдавский клуб впервые в истории вышел в финальную часть Лиги чемпионов с украинским тренером.