Нижче за очікування: матч "Динамо" — "Бенфіка" відвідала 21 тисяча глядачів

Глядачів було на стадіоні в два рази менше, ніж очікувалося раніше.

Стало відомо, скільки глядачів відвідало матч першого туру групового етапу між київським "Динамо" і португальською "Бенфікою".

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Згідно з рапортом УЄФА, матч відвідала 21 тисяча глядачів. До цього очікувалося, що на матчі будуть присутні 43 тисячі глядачів.

"Динамо" завершило матч з "Бенфікою" нульовою нічиєю 0:0, хоча й мало момент на останніх хвилинах матчу, завдяки якому могло вирвати перемогу на останніх секундах матчу.

Тоді Микола Шапаренко вразив ворота "Бенфіки", але м'яч був скасований після перегляду арбітрами відеоповтору. Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу похвалив своїх футболістів за самовіддачу і теж зазначив, що кияни могли все-таки виграти у "Бенфіки", висловивши жаль, що в підсумку гол не був зарахований.

У наступних турах Ліги чемпіонів київське "Динамо" двічі зустрінеться з каталонською "Барселоною" і мюнхенською "Баварією", а також проведе матч-відповідь із "Бенфікою".

В очній зустрічі "Барселона" була розгромлена "Баварією" на своєму стадіоні — з рахунком 3:0. Дубль у ворота іспанського гранда, який страждає останнім часом через фінансові проблем, забив польський бомбардир Роберт Левандовскі. Ще один гол на рахунку ветерана "Баварії" Томаса Мюллера.

Сьогодні, 15 вересня, в Лізі чемпіонів стартує другий український клуб — донецький "Шахтар". Донеччани прибули в Придністров'я, де зіграють з молдавським "Шерифом", який, до речі, тренує український тренер Юрій Вернидуб. Молдавський клуб вперше в історії вийшов у фінальну частину Ліги чемпіонів з українським тренером.