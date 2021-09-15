"Шахтер" поселился в Приднестровье в отеле "Россия" – Вернидуб

Донецкий клуб на официальном сайте умолчал, в каком отеле останавливается команда.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб предположил, что донецкий клуб остановился в отеле под названием "Россия" в Приднестровье.

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"В Тирасполе они будут жить в гостинице "Россия", — сказал главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на пресс-конференции.

Сам донецкий клуб не подтверждает, но и не опровергает эту информацию. На официальном сайте дончан указывается, что донецкий клуб заселился в отель, но не упоминается его название, хотя обычно "Шахтер" это делает.

"Шахтер" опустил момент из пресс-конференции Юрия Вернидуба, где он говорит, что "Шахтер" заселился в отель "Россия".

Также Вернидуб рассказал о своих ожиданиях от матча с донецким клубом.

"Я хорошо знаю эту команду. В "Шахтере" понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьезно готовятся. Недооценки нет. Нас ждет очень увлекательный и хороший матч", – добавил Юрий Вернидуб.

Для "Шерифа" это будет первый матч в истории молдавского футбола в групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч "Шериф" – "Шахтер" состоится сегодня, 15 сентября. Начало встречи – в 19.45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Игрок "Шахтера" может не сыграть с "Шерифом" из-за религиозного праздника. Как оказалось, Манор Соломон действительно не попал в заявку на игру вместе с Анатолием Трубиным и Сергеем Кривцовым. "Шахтер" подтвердил информацию, что Манор пропустит матч из-за праздника, а другие футболисты, не поехавшие в Приднестровье, продолжат свое восстановление после травм, полученных ранее в чемпионате Украины.