"Шахтар" оселився в Придністров'ї в готелі "Росія" — Вернидуб

Донецький клуб на офіційному сайті промовчав, в якому готелі зупиняється команда.

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб припустив, що донецький клуб зупинився в готелі під назвою "Росія" в Придністров'ї.

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"У Тирасполі вони житимуть у готелі "Росія", — сказав головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб на пресконференції.

Донецький клуб не підтверджує, але й не спростовує цю інформацію. На офіційному сайті донеччан вказується, що донецький клуб заселився в готель, але не згадується його назва, хоча зазвичай "Шахтар" це робить.

"Шахтар" опустив момент із пресконференції Юрія Вернидуба, де він говорить, що "Шахтар" заселився в готель "Росія".

Також Вернидуб розповів про свої очікування від матчу з донецьким клубом.

"Я добре знаю цю команду. У "Шахтарі" розуміють, що на груповому етапі Ліги чемпіонів немає слабких суперників. Думаю, що вони дуже серйозно готуються. Недооцінки немає. Нас чекає дуже цікавий і хороший матч", — додав Юрій Вернидуб.

Для "Шерифа" це буде перший матч в історії молдавського футболу в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Матч "Шериф" — "Шахтар" відбудеться сьогодні, 15 вересня. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" може не зіграти із "Шерифом" через релігійне свято. Як з'ясувалося, Манор Соломон дійсно не потрапив у заявку на гру разом з Анатолієм Трубіним і Сергієм Кривцовим. "Шахтар" підтвердив інформацію, що Манор пропустить матч через свято, а інші футболісти, які не поїхали в Придністров'я, продовжать своє відновлення після травм, отриманих раніше в чемпіонаті України.