Футболист "Барселоны" расплакался в раздевалке после матча с "Баварией"

Полузащитник не сумел сдержать эмоций после разгромного поражения на своем поле.

Воспитанник "Барселоны" Сержи Роберто очень расстроился из-за выступления каталонской команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

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Его команда без шансов уступила мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3, а болельщики каталонцев освистали своих любимцев после игры. Это очень огорчило футболиста, который, как утверждает испанское издание Diario AS, расплакался в раздевалке из-за того, что свои же болельщики не поддержали команду после поражения, несмотря на то, что футболисты выложились на все силы на поле.

Сержи Роберто заменили на 59-й минуте матча и игрок был освистан своими же болельщиками на "Камп Ноу". "Барселона" пропустила два мяча от польского бомбардира "Баварии" Роберта Левандовского, еще один мяч забил форвард-ветеран Томас Мюллер, который на протяжении многих лет уже играет за мюнхенскую команду.

Как сообщает источник, футболист еще долго не мог прийти в себя и был подавлен реакцией трибун, его успокаивали всей командой на протяжении определенного количества времени.

Напомним, что "Барселона" переживает непростые времена из-за финансовых проблем и была вынуждена отпустить часть игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Каталонцы даже не сумели договориться с легендой клуба Лионелем Месси, который хотел бы остаться в команде и даже предлагал сократить свою зарплату более чем вдвое. Позже "Барселона" еще и отпустила в аренду с опцией выкупа своего французского нападающего Антуана Гризманна, который продолжит свою карьеру в "Атлетико", в составе которого уже выступал ранее.