Футболіст "Барселони" розплакався в роздягальні після матчу з "Баварією"

Півзахисник не зміг стримати емоцій після розгромної поразки на своєму полі.

Вихованець "Барселони" Сержі Роберто дуже засмутився через виступ каталонської команди в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Баварії".

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Його команда без шансів поступилася мюнхенській "Баварії" з рахунком 0:3, а вболівальники каталонців освистали своїх улюбленців після гри. Це дуже засмутило футболіста, який, як стверджує іспанське видання Diario AS, розплакався в роздягальні через те, що свої ж уболівальники не підтримали команду після поразки, незважаючи на те, що футболісти виклалися на всі сили на полі.

Сержі Роберто замінили на 59-й хвилині матчу і гравець був обсвистаний своїми ж уболівальниками на "Камп Ноу". "Барселона" пропустила два м'ячі від польського бомбардира "Баварії" Роберта Левандовського, ще один м'яч забив форвард-ветеран Томас Мюллер, який протягом багатьох років вже грає за мюнхенську команду.

Як повідомляє джерело, футболіст ще довго не міг прийти в себе і був пригнічений реакцією трибун, його заспокоювали всією командою протягом певної кількості часу.

Нагадаємо, що "Барселона" переживає непрості часи через фінансові проблеми і була змушена відпустити частину гравців, щоб розвантажити зарплатну відомість. Каталонці навіть не зуміли домовитися з легендою клубу Ліонелем Мессі, який хотів би залишитися в команді та навіть пропонував скоротити свою зарплату більш ніж удвічі. Пізніше "Барселона" ще й відпустила в оренду з опцією викупу свого французького нападника Антуана Грізманна, який продовжить свою кар'єру в "Атлетіко", в складі якого вже виступав раніше.