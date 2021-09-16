Футболисты "Десны" полгода не получают зарплату

Один из игроков черниговского клуба подтвердил Фокусу, что у команды большие проблемы с долгами.

Футбольный клуб "Десна" имеет финансовые проблемы, сообщает журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Алина Войтова.

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По данным журналистки, футболистам на протяжении существенного периода времени не выплачивают зарплату. По данным Footboom за июль, "Десне" не выплачивали зарплату на протяжении четырех месяцев, а проблемы в команде начались еще весной.

Футболист "Десны"подтвердил Фокусу информацию, что команда уже полгода не получает зарплату.

Не получая финансовое вознаграждение, команда провалила окончание прошлого чемпионата, проиграв трем аутсайдерам лиги – "Минаю", "Львову" и "Мариуполю" и дважды сыграла вничью, поэтому лишила себя шансов на участие в еврокубках в этом сезоне.

Летом команду покинуло более 10 футболистов без какой-либо компенсации, что косвенно подтверждает тяжелую финансовую ситуацию в команде. Ведь, согласно регламенту, футболист может покинуть команду бесплатно, если у клуба имеется задолженность перед футболистом больше, чем за пару месяцев.

Удалось выручить средства лишь с продажи Алексея Гуцуляка. Также команду пополнили в межсезонье только свободные агенты – за переход этих футболистов не нужно было платить никому.

В нынешнем сезоне "Десна" разгромно уступила одному из аутсайдеров чемпионата – "Вересу" со счетом 4:0. На данный момент "Десна" идет на четвертом месте в чемпионате Украины, имея в своем активе четыре победы, одну ничью и два поражения и набрали 13 очков. По количеству набранных очков "Десна" уступает лишь "Динамо", "Шахтер" и "Александрии".