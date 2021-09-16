Футболісти "Десни" пів року не отримують зарплати

Футболіст "Десни" підтвердив Фокусу, що в команди великі проблеми з боргами.

Футбольний клуб "Десна" має фінансові проблеми, повідомляє журналістка телеканалів "Футбол 1/2/3" Аліна Войтова.

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За даними журналістки, футболістам протягом істотного періоду часу не виплачують зарплати. За даними Footboom за липень, "Десні" не виплачували зарплату протягом чотирьох місяців, а проблеми в команді почалися ще навесні.

Футболіст "Десни" підтвердив Фокусу інформацію, що команда вже пів року не отримує зарплати.

Не отримуючи фінансову винагороду, команда провалила закінчення минулого чемпіонату, програвши трьом аутсайдерам ліги — "Минаю", "Львову" і "Маріуполю" і двічі зіграла внічию, тому позбавила себе шансів на участь у єврокубках цього сезону.

Влітку команду покинуло понад 10 футболістів без будь-якої компенсації, що побічно підтверджує важку фінансову ситуацію в команді. Адже, згідно з регламентом, футболіст може покинути команду безкоштовно, якщо в клубу є заборгованості перед футболістом більше, ніж за кілька місяців.

Вдалося виручити кошти лише з продажу Олексія Гуцуляка. Також команду поповнили в міжсезоння тільки вільні агенти — за перехід цих футболістів не потрібно було платити нікому.

У нинішньому сезоні "Десна" розгромно поступилася одному з аутсайдерів чемпіонату — "Вересу" з рахунком 4: 0. Наразі "Десна" на четвертому місці в чемпіонаті України, маючи у своєму активі чотири перемоги, одну нічию і дві поразки і набравши 13 очок. За кількістю набраних очок "Десна" поступається лише "Динамо", "Шахтарю" та "Олександрії".