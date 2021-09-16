Форвард "Аякса" повторил достижение ван Бастена в Лиге чемпионов

Французский нападающий забил четыре мяча в ворота португальского "Спортинга".

Нападающий "Аякса" Себастьян Алле отличился во вчерашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов историческим достижением, сообщает Opta.

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Французский нападающий Алле забил четыре мяча в ворота "Спортинга" во время выездного матча, который завершился разгромной победой со счетом 5:1.

Таким образом, Алле повторил рекорд нидерландского бомбардира Марко ван Бастена, который в своем дебютном матче за "Милан" в 1992 году забил четыре мяча в ворота шведского "Гетеборга".

Любопытно, что в прошлом сезоне "Аякс" после приобретения Алле из-за фатальной ошибки администратора клуба забыл заявить нападающего на Лигу Европы.

До этого "Аякс" заплатил за покупку форварда "Вест Хэму" 22,5 миллионов евро.

Алле пришлось играть лишь в первенстве Нидерландов, где он отличился потрясающей результативностью. Француз забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 29 матчах чемпионата Нидерландов.

На прошлой неделе УЕФА не разрешила выступать "Аяксу" в третьем комплекте формы, пока они не уберут один лишний элемент. Дело в том, что "Аякс" посвятил третью форму певцу Бобу Марли и комплект формы был выполнен в цветовой гамме "растаманов".

Организации не понравилось, что "Аякс" использовал на форме символику "трех птиц", которая является отсылкой к песне Боба Марли и заставил убрать этот символ, либо не играть в официальных матчах в еврокубках в этой форме. Песня, на которую сделал отсылку "Аякс", является неофициальным гимном клуба и болельщики очень любят исполнять эту песню на трибунах во время матчей.