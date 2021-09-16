Форвард "Аякса" повторив досягнення ван Бастена в Лізі чемпіонів

Французький нападник забив чотири м'ячі у ворота португальського "Спортинга".

Нападник "Аякса" Себастьян Аллі відзначився у вчорашньому матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів історичним досягненням, повідомляє Opta.

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Французький нападник Аллі забив чотири м'ячі у ворота "Спортинга" під час виїзного матчу, який завершився розгромною перемогою з рахунком 5:1.

Таким чином, Аллі повторив рекорд нідерландського бомбардира Марко ван Бастена, який e своєму дебютному матчі за "Мілан" у 1992 році забив чотири м'ячі у ворота шведського "Гетеборга".

Цікаво, що в минулому сезоні "Аякс" після придбання Аллі через фатальну помилку адміністратора клубу забув заявити нападника на Лігу Європи.

До цього "Аякс" заплатив за покупку форварда "Вест Хему" 22,5 мільйона євро.

Аллі довелося грати лише в першості Нідерландів, де він відзначився приголомшливою результативністю. Француз забив 21 гол і віддав 8 результативних передач у 29 матчах чемпіонату Нідерландів.

Минулого тижня УЄФА не дозволила виступати "Аяксу" в третьому комплекті форми, поки вони не приберуть один зайвий елемент. Справа в тому, що "Аякс" присвятив третю форму співакові Бобу Марлі, і комплект форми був виконаний у колірній гамі "растаманів".

Організації не сподобалося, що "Аякс" використовував на формі символіку "трьох птахів", яка є відсиланням до пісні Боба Марлі, і змусив прибрати цей символ, або не грати в офіційних матчах в єврокубках в цій формі. Пісня, на яку зробив відсилання "Аякс", є неофіційним гімном клубу, і вболівальники дуже люблять виконувати цю пісню на трибунах під час матчів.