Минус две позиции: сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

В сентябре сборная Украины провела три матча, завершив их с одинаковым исходом — вничью.

Федерация международных футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Соответствующий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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В активе сборной Украины 1520 очков, что на 2.63 пункта меньше предыдущего показателя. Команда Александра Петракова занимает 27-е место среди мировых сборных. Ниже украинцев такие сборные, как Сербия (28 место), Австрия (29), Чехия (31) и Россия (37). В то же время, нашу национальную сборную опережают команды Японии и Туниса.

В сентябре сборная Украины провела три матча: два в отборе на чемпионат мира-2022 и товарищескую игру против Чехии (1:1). Матчи с Казахстаном и Францией завершились вничью 2:2 и 1:1 соответственно.

Возглавляет мировой рейтинг сборная Бельгии. На второй позиции команда Бразилии, а замыкает тройку лидеров сборная Англии. Новоиспеченные чемпионы Европы, сборная Италии, занимает пятую позицию.

Рейтинг ФИФА 16.09.21

Бельгия — 1832.33 Бразилия — 1811.73 Англия — 1755.44 Франция — 1754.31 Италия — 1753.73 Аргентина — 1725.31 Португалия — 1674.9 Испания — 1673.68 Мексика — 1666.19 Дания — 1658.49

27. Украина — 1520.07

Как считается рейтинг ФИФА?

Количество очков в рейтинге зависит от результатов команды, силы соперников и статуса матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам. К рейтингу команды до матча добавляется коэффициент важности игры и умножается на показатель результата матча. Наибольшее количество баллов можно набрать в матчах финального турнира чемпионатов мира, начиная со стадии 1/4 финала — коэффициент важности этих матчей равен 60 баллам. Победа в основное или дополнительное время в любом матче приносит в копилку сборной 1 балл, победа в серии послематчевых пенальти — 0,75, а ничья или поражение в серии пенальти — 0,5 балла.