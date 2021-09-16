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Минус две позиции: сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

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Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук в сборной Украины
Фото: 24 канал | Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук

В сентябре сборная Украины провела три матча, завершив их с одинаковым исходом — вничью.

Федерация международных футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Соответствующий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе сборной Украины 1520 очков, что на 2.63 пункта меньше предыдущего показателя. Команда Александра Петракова занимает 27-е место среди мировых сборных. Ниже украинцев такие сборные, как Сербия (28 место), Австрия (29), Чехия (31) и Россия (37). В то же время, нашу национальную сборную опережают команды Японии и Туниса.

В сентябре сборная Украины провела три матча: два в отборе на чемпионат мира-2022 и товарищескую игру против Чехии (1:1). Матчи с Казахстаном и Францией завершились вничью 2:2 и 1:1 соответственно.

Возглавляет мировой рейтинг сборная Бельгии. На второй позиции команда Бразилии, а замыкает тройку лидеров сборная Англии. Новоиспеченные чемпионы Европы, сборная Италии, занимает пятую позицию.

Рейтинг ФИФА 16.09.21

  1. Бельгия — 1832.33
  2. Бразилия — 1811.73
  3. Англия — 1755.44
  4. Франция — 1754.31
  5. Италия — 1753.73
  6. Аргентина — 1725.31
  7. Португалия — 1674.9
  8. Испания — 1673.68
  9. Мексика — 1666.19
  10. Дания — 1658.49

27. Украина — 1520.07

Как считается рейтинг ФИФА?

Количество очков в рейтинге зависит от результатов команды, силы соперников и статуса матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам. К рейтингу команды до матча добавляется коэффициент важности игры и умножается на показатель результата матча. Наибольшее количество баллов можно набрать в матчах финального турнира чемпионатов мира, начиная со стадии 1/4 финала — коэффициент важности этих матчей равен 60 баллам. Победа в основное или дополнительное время в любом матче приносит в копилку сборной 1 балл, победа в серии послематчевых пенальти — 0,75, а ничья или поражение в серии пенальти — 0,5 балла.