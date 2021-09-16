Минус две позиции: сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
В сентябре сборная Украины провела три матча, завершив их с одинаковым исходом — вничью.
Федерация международных футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Соответствующий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе сборной Украины 1520 очков, что на 2.63 пункта меньше предыдущего показателя. Команда Александра Петракова занимает 27-е место среди мировых сборных. Ниже украинцев такие сборные, как Сербия (28 место), Австрия (29), Чехия (31) и Россия (37). В то же время, нашу национальную сборную опережают команды Японии и Туниса.
В сентябре сборная Украины провела три матча: два в отборе на чемпионат мира-2022 и товарищескую игру против Чехии (1:1). Матчи с Казахстаном и Францией завершились вничью 2:2 и 1:1 соответственно.
Возглавляет мировой рейтинг сборная Бельгии. На второй позиции команда Бразилии, а замыкает тройку лидеров сборная Англии. Новоиспеченные чемпионы Европы, сборная Италии, занимает пятую позицию.
Рейтинг ФИФА 16.09.21
- Бельгия — 1832.33
- Бразилия — 1811.73
- Англия — 1755.44
- Франция — 1754.31
- Италия — 1753.73
- Аргентина — 1725.31
- Португалия — 1674.9
- Испания — 1673.68
- Мексика — 1666.19
- Дания — 1658.49
27. Украина — 1520.07
Как считается рейтинг ФИФА?
Количество очков в рейтинге зависит от результатов команды, силы соперников и статуса матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам. К рейтингу команды до матча добавляется коэффициент важности игры и умножается на показатель результата матча. Наибольшее количество баллов можно набрать в матчах финального турнира чемпионатов мира, начиная со стадии 1/4 финала — коэффициент важности этих матчей равен 60 баллам. Победа в основное или дополнительное время в любом матче приносит в копилку сборной 1 балл, победа в серии послематчевых пенальти — 0,75, а ничья или поражение в серии пенальти — 0,5 балла.