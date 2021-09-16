Мінус дві позиції: збірна України опустилася в рейтингу ФІФА

У вересні збірна України провела три матчі, завершивши їх з однаковим результатом — внічию.

Федерація міжнародних футбольних асоціацій опублікувала новий рейтинг національних збірних. Відповідний рейтинг опубліковано на офіційному сайті організації.

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В активі збірної України 1520 очок, що на 2.63 пункти менше за попередній показник. Команда Олександра Петракова посідає 27-е місце серед світових збірних. Нижче за українців такі збірні як Сербія (28 місце), Австрія (29), Чехія (31) і Росія (37). У той же час, нашу національну збірну випереджають команди Японії та Тунісу.

У вересні збірна України провела три матчі: два у відборі на чемпіонат світу-2022 і товариську гру проти Чехії (1: 1). Матчі з Казахстаном і Францією завершилися внічию 2: 2 і 1: 1 відповідно.

Очолює світовий рейтинг збірна Бельгії. На другій позиції команда Бразилії, а замикає трійку лідерів збірна Англії. Новоспечені чемпіони Європи, збірна Італії, посідає п'яту позицію.

Рейтинг ФІФА 16.09.21

Бельгія — 1832.33 Бразилія — 1811.73 Англія — 1755.44 Франція — 1754.31 Італія — 1753.73 Аргентина — 1725.31 Португалія — 1674.9 Іспанія — 1673.68 Мексика — 1666.19 Данія — 1658.49

27. Україна — 1520.07

Як вираховується рейтинг ФІФА?

Кількість очок у рейтингу залежить від результатів команди, сили суперників і статусу матчів. За кожен зіграний матч командам додаються або віднімаються окуляри згідно з правилами. До рейтингу команди до матчу додається коефіцієнт важливості гри і множиться на показник результату матчу. Найбільшу кількість балів можна набрати в матчах фінального турніру чемпіонатів світу, починаючи зі стадії 1/4 фіналу — коефіцієнт важливості цих матчів дорівнює 60 балам. Перемога в основний або додатковий час у будь-якому матчі приносить у скарбничку збірної 1 бал, перемога в серії післяматчевих пенальті — 0,75, а нічия або поразка в серії пенальті — 0,5 бала.