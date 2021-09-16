Усик снялся в музыкальном клипе крымских певиц ANNA MARIA (видео)

Боксер отвлекся от подготовки к поединку с Джошуа, чтобы поучаствовать в съемках клипа.

Украинский боксер Александр Усик стал героем нового музыкального клипа ANNA MARIA, премьера которого состоялась на официальном YouTube-канале музыкантов группы.

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Дебютный показ клипа на песню LIGHT UP прошел 15 сентября. На момент публикации новости клип имеет более 100 тысяч просмотров в YouTube.

[ + – ] Клип ANNA MARIA с участием Александра Усика

Любопытно, что группа ANNA MARIA ранее стала известна из-за репутационного скандала. Это дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк, родители которых остались работать чиновниками в Крыму после аннексии, а сами в интервью с журналистами, уклончиво отвечали на вопросы украинского журналиста об аннексии Крыма и войне России с Украиной. Тогда сестры заявили, что Украина потеряла Крым, а войны между Россией и Украиной не существует.

Сам Усик имеет схожие взгляды и тоже очень уклончиво отвечает на вопросы о Крыме. Когда журналисты спрашивали о его позиции, украинец отвечал, что Крым принадлежит крымчанам.

Напомним, Александр Усик проведет свой следующий поединок против британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Бой состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Усик не является фаворитом этого боя по версии букмекеров, на его победу принимаются ставки с коэффициентом больше, чем в 3. Победа британского боксера более вероятна – она оценивается коэффициентом 1.36.

Ранее Фокус рассказывал, что Энтони Джошуа в 2010 году мог поучаствовать в секретном бою с Тайсоном Фьюри, в котором по версии журналистов победил Энтони Джошуа.