Усик знявся в музичному кліпі скандальних кримських співачок ANNA MARIA (відео)

Боксер відволікся від підготовки до поєдинку з Джошуа, щоб взяти участь у зйомках кліпу.

Український боксер Олександр Усик став героєм нового музичного кліпу групи ANNA MARIA.

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Боксер взяв участь у зйомках кліпу ANNA MARIA — Light up, прем'єра якого відбулася вчора, 15 вересня.

На момент публікації новини кліп має понад 100 тисяч переглядів у YouTube.

Цікаво, що група ANNA MARIA раніше стала відома через репутаційний скандал. Це дует сестер-близнючок Анни та Марії Опанасюк, батьки яких залишилися працювати чиновниками в Криму після анексії, а самі в інтерв'ю із журналістами, ухильно відповідали на питання українського журналіста про анексію Криму та війну Росії з Україною. Тоді сестри заявили, що Україна втратила Крим, а війни між Росією та Україною не існує.

Сам Усик має схожі погляди і теж дуже ухильно відповідає на питання про Крим. Коли журналісти запитували про його позицію, українець відповів, що Крим належить кримчанам.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе свій наступний поєдинок проти британського чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

Бій відбудеться 25 вересня у Лондоні (Великобританія) на футбольному стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Усик не є фаворитом цього бою за версією букмекерів, на його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом більше, ніж у 3. Перемога британського боксера більш імовірна — вона оцінюється коефіцієнтом 1.36.

Раніше Фокус розповідав, що Ентоні Джошуа в 2010 році міг взяти участь у секретному бою з Тайсоном Ф'юрі, в якому за версією журналістів переміг Ентоні Джошуа.