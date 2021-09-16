Роналду сменил жилье из-за блеяния овец по утрам

Легендарного футболиста раздражали звуки по утрам на новом месте жительства.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был вынужден сменить место жительства, сообщает таблоид The Sun.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Португальцу не понравилось, что по утрам он слышит блеяние овец, которые прогуливаются по соседству с его новым особняком.

Как сообщает источник, португалец очень любит тишину и ему важно отдыхать после матчей, из-за чего после совещаний с семьей он принял решение переехать в другой дом.

Дело в том, что Роналду подбирал дом не лично, а делегировал это службе безопасности, которая не учла такое пожелание португальца.

Как сообщает британское медиа, особняк расположен в очень атмосферном месте, рядом с холмистыми полями и лесами, поэтому туда приходят овцы и шумят ранними утрами.

Пока неизвестно, где остановится Роналду в будущем.

The Sun подчеркивает, что особняк учитывал все пожелания португальца – там был свой бассейн, гараж, вмещающий четыре машины, а также отдельна комната, куда был вмонтирован большой экран для просмотров кино.

Дом Роналду оснащен самыми современными охранными системами, камерами видеонаблюдения. Кроме того, жилье постоянно патрулируется личной охраной футболиста и оснащено электрическими воротами.

Любопытно, что Роналду уже жил в этом районе в свой первый приход в "Манчестер Юнайтед", когда был еще совсем юн.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду эффектно вернулся в чемпионат Англии, забив два мяча в ворота "Ньюкасла" в чемпионате Англии, а также отличился дебютным голом в Лиги чемпионов. Правда его "Манчестер Юнайтед" все равно проиграл швейцарскому "Янг Бойз".