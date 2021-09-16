Роналду змінив житло через мекання овець вранці
Легендарного футболіста дратували звуки вранці на новому місці проживання.
Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду був змушений змінити місце проживання, повідомляє таблоїд The Sun.
Португальцю не сподобалося, що вранці він чує мекання овець, які прогулюються по сусідству з його новим маєтком.
Як повідомляє джерело, португалець дуже любить тишу і йому важливо відпочивати після матчів, через що після нарад із сім'єю він вирішив переїхати в інший будинок.
Справа в тому, що Роналду підбирав будинок не особисто, а делегував це службі безпеки, яка не врахувала таке побажання португальця.
Як повідомляє британське медіа, маєток розташований в дуже атмосферному місці, поруч із горбистими полями і лісами, тому туди приходять вівці та шумлять ранніми ранками.
Поки невідомо, де зупиниться Роналду в майбутньому.
The Sun підкреслює, що маєток враховував усі побажання португальця — там був свій басейн, гараж, що вміщає чотири машини, а також окрема кімната, куди був вмонтований великий екран для переглядів кіно.
Будинок Роналду оснащений найсучаснішими охоронними системами, камерами відеоспостереження. Крім того, житло постійно патрулюється особистою охороною футболіста й оснащене електричними воротами.
Цікаво, що Роналду вже жив у цьому районі в свій перший прихід у "Манчестер Юнайтед", коли був ще зовсім юний.
Нагадаємо, що нещодавно Кріштіану Роналду ефектно повернувся в чемпіонат Англії, забивши два м'ячі у ворота "Ньюкасла" в чемпіонаті Англії, а також відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів. Щоправда, його "Манчестер Юнайтед" все одно програв швейцарському "Янг Бойз".