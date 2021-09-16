Роналду змінив житло через мекання овець вранці

Легендарного футболіста дратували звуки вранці на новому місці проживання.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду був змушений змінити місце проживання, повідомляє таблоїд The Sun.

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Португальцю не сподобалося, що вранці він чує мекання овець, які прогулюються по сусідству з його новим маєтком.

Як повідомляє джерело, португалець дуже любить тишу і йому важливо відпочивати після матчів, через що після нарад із сім'єю він вирішив переїхати в інший будинок.

Справа в тому, що Роналду підбирав будинок не особисто, а делегував це службі безпеки, яка не врахувала таке побажання португальця.

Як повідомляє британське медіа, маєток розташований в дуже атмосферному місці, поруч із горбистими полями і лісами, тому туди приходять вівці та шумлять ранніми ранками.

Поки невідомо, де зупиниться Роналду в майбутньому.

The Sun підкреслює, що маєток враховував усі побажання португальця — там був свій басейн, гараж, що вміщає чотири машини, а також окрема кімната, куди був вмонтований великий екран для переглядів кіно.

Будинок Роналду оснащений найсучаснішими охоронними системами, камерами відеоспостереження. Крім того, житло постійно патрулюється особистою охороною футболіста й оснащене електричними воротами.

Цікаво, що Роналду вже жив у цьому районі в свій перший прихід у "Манчестер Юнайтед", коли був ще зовсім юний.

Нагадаємо, що нещодавно Кріштіану Роналду ефектно повернувся в чемпіонат Англії, забивши два м'ячі у ворота "Ньюкасла" в чемпіонаті Англії, а також відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів. Щоправда, його "Манчестер Юнайтед" все одно програв швейцарському "Янг Бойз".