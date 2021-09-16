В Украине появится Зал хоккейной славы

Первые участники зала славы будут выбираться путем голосования.

Федерация хоккея Украины запланировала в скором времени создать Зал Славы, сообщает федерация хоккея Украины.

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Участники зала славы будут выбираться путем голосования, среди тех, кто прославлял Украину в хоккее. В Зале славы будут представлены не только украинские хоккеисты, но и те, которые имеют украинские корни.

Среди первых претендентов будут такие хоккеисты, как Майкл Босси, Дэйв Андрейчак, Турк Брода, Терри Сочек и Уэйн Гретцки и многие-многие другие известные хоккеисты.

Также ФХУ представила первый трофей в коллекции Зала хоккейной славы. Это уникальная фотография первой украинской тройки игроков в истории НХЛ. На фото изображены Вик Стасюк, Бронко Хорват и Джон Буцик.

"Это официальная копия, которую я получил в подарок от частного коллекционера Ореста Теплого из Канады. Такая фотография есть и в Зале хоккейной славы НХЛ, и в музее команды "Брюинз".

Самый знаменитый из трех – это Джонни Буцик, или Иван Буцик, двукратный победитель Кубка Стэнли, лучший бомбардир "Брюинз" за все время, он является участником Зала славы НХЛ, его номер выведен из обращения, навечно закреплен за ним и поднят над крышей арены Бостона", – рассказывает о первом экспонате один из авторов документального фильма "Юки" Николай Васильков.

Ранее Фокус рассказывал, что донецкий "Донбасс" стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В стартовом клубе украинский хоккейный клуб проиграл датскому "Рунсгенду". Но матч завершился поражением лишь в серии буллитов – украинский клуб проиграл со счетом 2:3.

По итогам четырех туров "Донбасс" идет на втором месте в группе с пятью очками.