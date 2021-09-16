В Україні з'явиться Зал хокейної слави
Перші учасники залу слави будуть вибиратися шляхом голосування.
Федерація хокею України запланувала незабаром створити Зал Слави, повідомляє федерація хокею України.
Учасники залу слави будуть вибиратися шляхом голосування, серед тих, хто прославляв Україну в хокеї. У Залі слави будуть представлені не тільки українські хокеїсти, а й ті, які мають українське коріння.
Серед перших претендентів будуть такі хокеїсти, як Майкл Боссі, Дейв Андрейчак, Турк Брода, Террі Сочек і Вейн Грецкі та багато-багато інших відомих хокеїстів.
Також ФХУ представила перший трофей у колекції Залу хокейної слави. Це унікальна фотографія першої української трійки гравців в історії НХЛ. На фото зображені Вік Стасюк, Бронко Хорват і Джонні Буцик.
"Це офіційна копія, яку я отримав у подарунок від приватного колекціонера Ореста Теплого з Канади. Така фотографія є і в Залі хокейної слави НХЛ, і в музеї команди "Брюїнз".
Найзнаменитіший з трьох — це Джонні Буцик, або Іван Буцик, дворазовий переможець Кубка Стенлі, кращий бомбардир "Брюїнз" за весь час, він є учасником Залу слави НХЛ, його номер виведений з обігу, навічно закріплений за ним і піднятий над дахом арени Бостона", — розповідає про перший експонат один з авторів документального фільму "Юкі" Микола Васильков.
Раніше Фокус розповідав, що донецький "Донбас" стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів. У стартовому клубі український хокейний клуб програв датському "Рунсгенду". Але матч завершився поразкою лише в серії булітів — український клуб програв із рахунком 2:3.
За підсумками чотирьох турів "Донбас" йде на другому місці в групі з п'ятьма очками.