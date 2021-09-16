В Україні з'явиться Зал хокейної слави

Перші учасники залу слави будуть вибиратися шляхом голосування.

Федерація хокею України запланувала незабаром створити Зал Слави, повідомляє федерація хокею України.

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Учасники залу слави будуть вибиратися шляхом голосування, серед тих, хто прославляв Україну в хокеї. У Залі слави будуть представлені не тільки українські хокеїсти, а й ті, які мають українське коріння.

Серед перших претендентів будуть такі хокеїсти, як Майкл Боссі, Дейв Андрейчак, Турк Брода, Террі Сочек і Вейн Грецкі та багато-багато інших відомих хокеїстів.

Також ФХУ представила перший трофей у колекції Залу хокейної слави. Це унікальна фотографія першої української трійки гравців в історії НХЛ. На фото зображені Вік Стасюк, Бронко Хорват і Джонні Буцик.

"Це офіційна копія, яку я отримав у подарунок від приватного колекціонера Ореста Теплого з Канади. Така фотографія є і в Залі хокейної слави НХЛ, і в музеї команди "Брюїнз".

Найзнаменитіший з трьох — це Джонні Буцик, або Іван Буцик, дворазовий переможець Кубка Стенлі, кращий бомбардир "Брюїнз" за весь час, він є учасником Залу слави НХЛ, його номер виведений з обігу, навічно закріплений за ним і піднятий над дахом арени Бостона", — розповідає про перший експонат один з авторів документального фільму "Юкі" Микола Васильков.

Раніше Фокус розповідав, що донецький "Донбас" стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів. У стартовому клубі український хокейний клуб програв датському "Рунсгенду". Але матч завершився поразкою лише в серії булітів — український клуб програв із рахунком 2:3.

За підсумками чотирьох турів "Донбас" йде на другому місці в групі з п'ятьма очками.