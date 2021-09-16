Хладнокровный разгром: "Заря" проиграла "Буде-Глимту" в матче Лиги конференций

Все голы луганский клуб пропустил за первые 15 минут второго тайма

Луганская "Заря" сыграла первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника не выезде противостояла норвежскому "Буде-Глимт".

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В первом тайме на поле точилась равная игра. Хозяева в первую четверть часа владели инициативой, но острых моментов у ворот "Зари" так и не создали. Луганская команда имела две возможности, чтобы открыть счет, но в первом случае Кабаев долго принимал решение, получив мяч в штрафной площади, что позволило норвежцам перевести мяч на угловой. Второй момент у "Зари" создал Хомченовский — он предпринял попытку дальнего удара, но не попал в створ.

Начало второй половины матча стало для "Зари" настоящей катастрофой. В результате двух подряд ошибок "Заря" пропустила два мяча. Сначала Сальтнес, а спустя минуту Сольбаккен фактически решили исход матча. На 52-й минуте луганский клуб мог вообще остаться в меньшинстве, но рефери простил Кочергину откровенный фол, показав желтую, а не красную карточку.

На этом беды "Зари" не закончились. Только луганчане попытались соорудить результативную атаку, которая завершилась неудачным ударом Кочергина, как норвежцы вышли в быструю контратаку, а Пеллегрино запустил мяч с дальней дистанции точно в угол ворот соперника. Мацапура не сумел правильно оценить траекторию полета мяча и спасти свою команду.

В оставшееся время "Заря" сумела забить только гол престижа — это Артем Громов вышел один на один с Хайкином и элегантно перебросил мяч над голкипером. Следующий матч команда Виктора Скрипника проведет в четверг, 30 сентября, когда в Запорожье примет римскую "Рому" во главе с Жозе Моуриньо.

Лига конференций. 1-й тур

"Буде-Глимт" — "Заря" — 3:1 (0:0)

Голы: 1:0, Сальтнес, 48; 2:0, Сольбаккен, 49; 3:0, Пеллегрино, 60; 3:1, Громов, 90.

"Буде-Глимт": Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде (Хейбротен, 89), Боркан (М.Конрадсен, 79) — Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Берг, Сальтнес — Сольбаккен (Мугиша, 88), Ботхейм, Пеллегрино (Коомсон, 79).

"Заря": Мацапура — Хомченовский (Алефиренко, 90+3), Вернидуб, Цвек (Имереков, 90+3), Снурницын — Назарина, Булеца (Лунев, 71), Кочергин — Сайядманеш (Кристиан, 70), Громов, Кабаев (Овусу, 90+3)