Холоднокровний розгром: "Зоря" програла "Буде-Глимту" в матчі Ліги конференцій

Усі голи луганський клуб пропустив за перші 15 хвилин другого тайму

Луганська "Зоря" зіграла перший матч в рамках групового етапу Ліги Європи. Команда Віктора Скрипника на виїзді протистояла норвезькому "Буді-Глимт".

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У першому таймі на полі точилася рівна гра. Господарі в першу чверть години володіли ініціативою, але гострих моментів біля воріт "Зорі" так і не створили. Луганська команда мала дві можливості, щоб відкрити рахунок, але в першому випадку Кабаєв довго ухвалював рішення, отримавши м'яч у штрафному майданчику, що дозволило норвежцям перевести м'яч на кутовий. Другий момент у "Зорі" створив Хомченовський — він зробив спробу дальнього удару, але не влучив у ворота.

Початок другої половини матчу став для "Зорі" справжньою катастрофою. В результаті двох поспіль помилок "Зоря" пропустила два м'ячі. Спочатку Сальтнес, а через хвилину Сольбаккен фактично вирішили результат матчу. На 52-й хвилині луганський клуб міг взагалі залишитися в меншості, але рефері вибачив Кочергіну відвертий фол, показавши жовту, а не червону картку.

На цьому біди "Зорі" не закінчилися. Тільки луганці спробували спорудити результативну атаку, яка завершилася невдалим ударом Кочергіна, як норвежці вийшли в швидку контратаку, а Пеллегріно запустив м'яч з дальньої дистанції точно в кут воріт суперника. Мацапура не зміг правильно оцінити траєкторію польоту м'яча та врятувати свою команду.

У час, що залишився, "Зоря" зуміла забити тільки гол престижу — це Артем Громов вийшов один на один з Хайкіном і елегантно перекинув м'яч над голкіпером. Наступний матч команда Віктора Скрипника проведе в четвер, 30 вересня, коли в Запоріжжі прийматиме римську "Рому" на чолі з Жозе Моуріньо.

Ліга конференцій. 1-й тур

"Буде-Глимт" — "Зоря" — 3: 1 (0: 0)

Голи: 1:0, Сальтнес, 48; 2:0, Сольбаккен, 49; 3:0, Пеллегріно, 60; 3:1, Громов, 90.

"Буде-Глимт": Хайкін — Сампстед, Моє, Лоде (Хейбротен, 89), Боркан (М.Конрадсен, 79) — Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Берг, Сальтнес — Сольбаккен (Мугіша, 88), Ботхейм, Пеллегріно (Коомсон, 79).

"Зоря": Мацапура — Хомченовський (Алефіренко, 90 + 3), Вернидуб, Цвек (Імереков, 90 + 3), Снурніцин — Назарин, Булеца (Луньов, 71), Кочергін — Сайядманеш (Крістіан, 70), Громов, Кабаєв ( Овусу, 90 + 3)